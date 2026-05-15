TAP Air Portugal introduce maggiore flessibilità nelle prenotazioni

TAP Air Portugal annuncia l’azzeramento delle penali per il cambio di prenotazione su tutti i biglietti emessi tra oggi, 15 maggio, e il 15 giugno 2026, offrendo ai passeggeri la possibilità di prenotare i voli e modificare i propri piani di viaggio con la massima flessibilità.

“L’iniziativa è valida in tutti i mercati serviti dalla compagnia e si applica ai viaggi con partenza entro il periodo di validità originario del biglietto, garantendo ai passeggeri maggiore tranquillità e libertà nella pianificazione dei propri spostamenti.

Con questa iniziativa TAP rafforza il proprio impegno nel porre flessibilità, comfort e fiducia al centro dell’esperienza di viaggio, consentendo ai passeggeri di organizzare vacanze, city break e trasferte di lavoro con maggiore serenità e senza timori legati a eventuali cambi di programma dell’ultimo minuto”, afferma TAP Air Portugal.

“La modifica della prenotazione dovrà essere effettuata entro il periodo di validità originario del biglietto e comunque non oltre sette giorni prima della partenza del volo di andata. L’esenzione si applica esclusivamente alla penale di cambio. Qualora la classe tariffaria inizialmente acquistata non fosse prenotata non fosse più disponibile, il biglietto verrà riemesso con l’eventuale adeguamento tariffari e delle relative tasse.

Tutti i termini e le condizioni dell’iniziativa sono disponibili a questo indirizzo: https://www.flytap.com/it_it/sconto-voli“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)