Wizz Air registra una solida performance operativa in vista dell’estate

Wizz Air ha registrato una solida performance operativa nei primi quattro mesi del 2026.

“L’affidabilità è il fondamento della fiducia dei clienti, e questi risultati dimostrano che Wizz Air sta offrendo una delle operazioni più affidabili in Europa”, ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air. “Con l’ingresso nella stagione estiva, i passeggeri possono scegliere Wizz Air con fiducia, grazie a una solida performance operativa, a un’esecuzione disciplinata e a un chiaro impegno verso il miglioramento continuo. Nonostante le più ampie sfide che il settore dell’aviazione sta affrontando, tra cui l’incertezza geopolitica, il nostro focus rimane invariato: operare su una rete stabile, ridurre al minimo le interruzioni per i clienti e garantire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni in sicurezza e puntualità. Sappiamo quanto siano importanti le vacanze estive e siamo qui per portarvi verso la vostra vacanza da sogno”.

“Inoltre, nonostante l’aumento dei prezzi del carburante, non prevediamo di cancellare voli né di trasferire questi costi ai clienti attraverso un aumento delle tariffe. La nostra priorità resta chiara: proteggere la stabilità della rete e mantenere prezzi accessibili per i nostri passeggeri” ha aggiunto Malin.

“Tra gennaio e aprile 2026, Wizz Air ha raggiunto un tasso di completamento del 99,53%, posizionandosi tra le prime tre principali compagnie aeree in Europa per questo importante indicatore operativo. Il tasso di completamento riflette la capacità di una compagnia aerea di operare il proprio programma di voli in modo costante e affidabile, anche in un contesto operativo complesso e sfidante. Per i passeggeri, ciò si traduce in una maggiore certezza che i voli verranno operati come previsto durante il periodo di picco estivo.

I risultati evidenziano inoltre l’efficacia della pianificazione operativa di Wizz Air, gli investimenti nella resilienza e l’attenzione nel garantire un’esperienza di viaggio prevedibile per milioni di clienti in Europa e oltre”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air ha inoltre registrato solidi risultati di puntualità in diversi indicatori chiave del settore.

La compagnia si è classificata tra i vettori con le migliori performance in Europa per le partenze della “prima ondata” (First-Wave Departures, FW D0%), un indicatore fondamentale che misura l’efficacia con cui le compagnie avviano le operazioni all’inizio della giornata. Una buona performance nella prima ondata è essenziale per mantenere la stabilità dell’intera rete, contribuendo a ridurre al minimo i ritardi e a preservare l’esperienza del cliente durante tutta la giornata.

Considerando indicatori più ampi di puntualità – inclusi D0%, D15% e A15% – Wizz Air si è costantemente collocata tra le compagnie aeree di vertice in Europa nei primi quattro mesi dell’anno. Questi parametri misurano le partenze e gli arrivi puntuali e sono ampiamente riconosciuti come indicatori di coerenza operativa e affidabilità.

Inoltre, nello stesso periodo Wizz Air ha ottenuto un risultato A180% superiore al 99%, la sua migliore performance in questo indicatore negli ultimi quattro anni. Ciò dimostra il continuo progresso della compagnia nella riduzione dei ritardi significativi e nel garantire ai passeggeri di raggiungere le proprie destinazioni con maggiore certezza”, prosegue Wizz Air.

“In un contesto caratterizzato da persistente incertezza geopolitica e da pressioni operative in alcune aree del settore, i risultati di Wizz Air offrono rassicurazioni sul fatto che la compagnia stia operando su una delle reti più stabili e affidabili d’Europa. La compagnia ha inoltre continuato a rafforzare la propria preparazione operativa in vista del picco estivo attraverso una pianificazione potenziata, il miglioramento dei processi di assegnazione di equipaggi e aeromobili, una maggiore coordinazione tra i team operativi e continui investimenti in tecnologia e assistenza ai clienti.

Come parte del suo più ampio impegno a ridurre l’impatto delle interruzioni sui passeggeri, Wizz Air ha recentemente lanciato un nuovo servizio di assistenza alle disruption in collaborazione con HTS, che offre supporto ai passeggeri idonei in caso di ritardi a partire da due ore. L’iniziativa è pensata per fornire un’assistenza più rapida e proattiva durante le interruzioni impreviste, rafforzando ulteriormente l’offerta di customer support della compagnia.

Nel complesso, queste misure sono progettate per garantire viaggi più fluidi, ridurre al minimo le interruzioni e offrire ai clienti una maggiore sicurezza durante i viaggi nei mesi estivi di maggiore affluenza”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)