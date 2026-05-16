De Havilland Canada avvia i lavori per il De Havilland Field, segnando una nuova era per l’industria aerospaziale canadese

De Havilland Canada ha celebrato ufficialmente la posa della prima pietra del De Havilland Field, un transformative aerospace hub nel cuore della Contea di Wheatland, Alberta.

“Questo traguardo rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo della capacità produttiva aerospaziale canadese, rafforzando al contempo la crescita economica, l’occupazione e le capacità aerospaziali nazionali, come delineato nella Defence Industrial Strategy del governo.

La groundbreaking ceremony ha riunito i vertici di De Havilland Canada insieme a rappresentanti del Governo del Canada, del Governo dell’Alberta e della Contea di Wheatland. L’evento ha visto anche l’arrivo di diversi De Havilland Canada aircraft, a sottolineare la storia e il futuro dell’azienda nell’aviazione canadese”, afferma De Havilland Canada.

“Il groundbreaking di oggi rappresenta molto più di una nuova struttura: si tratta di costruire una capacità nazionale nel Canadian aerospace, manufacturing, service support and training”, afferma Brian Chafe, Chief Executive Officer, De Havilland Canada. “Il potenziale di De Havilland Field è enorme. Siamo un’azienda al 100% canadese, con una supply chain basata per l’80% in Canada. Se il governo manterrà i suoi impegni di acquistare prodotti canadesi e di sostenere e sviluppare capacità nazionali, le possibilità offerte da De Havilland Field saranno senza precedenti. De Havilland è a tutti gli effetti una Canada aerospace company e siamo orgogliosi di costruire in Alberta, con un’azienda e una supply chain a livello nazionale che sosterranno un world-class aerospace hub per le generazioni a venire”.

“De Havilland Field sarà la sede centrale dell’azienda e creerà un campus all’avanguardia, progettato appositamente per supportare aircraft parts manufacturing, distribution and support per i nostri clienti e le loro flotte. Questo sviluppo rappresenta uno dei più significativi investimenti nelle infrastrutture aerospaziali canadesi degli ultimi decenni.

Si prevede che il De Havilland Field project genererà notevoli benefici economici per l’Alberta e per il Canada nel suo complesso. Lo sviluppo creerà migliaia di posti di lavoro altamente qualificati nei settori dell’artigianato specializzato, dell’ingegneria, della produzione e dei servizi aeronautici, sia durante la fase di costruzione che durante le operazioni successive.

Mentre De Havilland Canada continua a crescere, l’azienda sta attivamente ampliando il proprio organico e creando opportunità di carriera a lungo termine per i canadesi. De Havilland Field sarà il fulcro di un fiorente ecosistema aerospaziale, attirando fornitori, partner e innovatori nella regione e creando un’attività economica sostenuta per i decenni a venire.

Il groundbreaking di De Havilland Field riflette un impegno più ampio per il ripristino e il rafforzamento dell’industria aerospaziale canadese. Investendo nella produzione e nelle infrastrutture nazionali, De Havilland Canada riporta in Canada posti di lavoro e competenze fondamentali nel settore aerospaziale, garantendo che gli aeromobili canadesi siano progettati, costruiti e supportati da lavoratori canadesi”, prosegue De Havilland Canada.

“Situato in Alberta, il De Havilland Field farà della provincia un nuovo centro di eccellenza nella produzione aerospaziale. Questo investimento strategico diversifica l’economia regionale e posiziona il Canada come global leader in specialized aircraft production”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Cresits: De Havilland Canada)