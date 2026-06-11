Etihad e Condor rafforzano la partnership strategica con un nuovo servizio per Bangkok e un Loyalty Agreement

Etihad Airways e Condor hanno ulteriormente rafforzato la loro partnership strategica con la firma di un frequent flyer agreement in occasione dello IATA AGM di Rio de Janeiro, contestualmente all’annuncio di un nuovo servizio di Condor tra Bangkok e Abu Dhabi.

“Gli ultimi sviluppi segnano un’altra importante pietra miliare nella partnership strategica annunciata nel dicembre 2025. Insieme ai prossimi voli giornalieri di Condor da Francoforte e Berlino – l’unico collegamento diretto degli Emirati Arabi Uniti con la capitale tedesca – Bangkok diventa la terza rotta prevista da Condor per le operazioni ad Abu Dhabi, rafforzando ulteriormente la connettività futura attraverso la capitale degli Emirati Arabi Uniti ed ampliando le opzioni di viaggio per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree.

Nell’ambito del nuovo accordo, i membri Etihad Guest potranno riscattare miglia sui voli operati da Condor, accedendo a destinazioni in Europa, Nord America, Caraibi e oltre.

La partnership include già un accordo di codeshare completo e continua ad espandersi in molteplici aree di cooperazione, tra cui la connettività di rete, i programmi fedeltà, la collaborazione commerciale e le iniziative operative volte a migliorare l’esperienza di viaggio complessiva dei passeggeri.

Combinando la solida rete di viaggi per il tempo libero e la posizione di Condor in Germania con l’ampia e crescente rete globale di Etihad attraverso Abu Dhabi, la partnership sta creando nuove opportunità di viaggio tra Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Australia, supportando al contempo le ambizioni turistiche e la crescita economica di Abu Dhabi.

Etihad Guest premia i suoi membri ogni volta che viaggiano, fanno acquisti o spendono. Le miglia Etihad Guest possono essere accumulate sui voli Etihad e delle compagnie aeree partner globali, sui soggiorni in hotel e sulle vacanze, sui prodotti di marchi lifestyle e retail e sulle spese quotidiane”, afferma il comunicato congiunto.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “La nostra partnership con Condor si è rapidamente evoluta in un’importante relazione strategica che sta generando valore per entrambe le compagnie aeree, per i nostri ospiti e per Abu Dhabi. L’aggiunta di Bangkok alla crescente rete di Condor ad Abu Dhabi rappresenta un altro significativo passo avanti, che si aggiunge ai prossimi collegamenti con Francoforte e Berlino e crea nuove opportunità di connettività tra Europa, Asia e Medio Oriente. Mentre continuiamo a espandere la nostra rete e ad accogliere un numero sempre maggiore di visitatori ad Abu Dhabi, solide partnership come questa svolgono un ruolo importante nell’ampliare la nostra portata e nel creare esperienze di viaggio fluide attraverso reti complementari. Il nuovo accordo di fidelizzazione rafforza ulteriormente la relazione, offrendo ai membri Etihad Guest l’accesso a un maggior numero di destinazioni all’interno della rete Condor e ponendo le basi per una collaborazione ancora più stretta in futuro”.

Jens Boyd, Commercial Director and Member of the Executive Committee of Condor, ha dichiarato: “La nostra partnership strategica con Etihad si sta sviluppando con grande successo e sta creando un reale valore aggiunto per i nostri passeggeri. Con il nuovo collegamento tra Bangkok e Abu Dhabi, stiamo ampliando la nostra offerta e rafforzando la connettività tra Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Australia. Insieme, offriamo ai nostri passeggeri ancora più opzioni di viaggio e flessibilità”.

“Con i prossimi collegamenti da Francoforte, Berlino e Bangkok, la crescente attività di Condor ad Abu Dhabi offrirà ai viaggiatori un accesso agevole all’ampia e in espansione rete di Etihad in Medio Oriente, Asia, Africa e Australia, comprese destinazioni come Zanzibar e Salalah. La partnership integra i servizi già offerti da Etihad verso la Germania, ampliando al contempo le opzioni di viaggio per i passeggeri di entrambe le reti.

Insieme, le compagnie aeree stanno rafforzando la connettività con Abu Dhabi, supportando le ambizioni turistiche dell’emirato e creando nuove opportunità per i viaggiatori attraverso collegamenti potenziati tra Europa, Emirati Arabi Uniti e Asia”, concludono Etihad e Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Etihad Airways – Photo Credits: Condor – Etihad Airways)