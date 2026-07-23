MIRAI Aerospace Industries e Aviation Academy: il tuo futuro prende il volo

Md80.it dà spazio ad una opportunità molto interessante per tutti i giovani che vogliono mettere le basi per un futuro e una carriera brillanti in campo aeronautico, diventando tecnico aeronautico manutentore certificato.

Esistono professioni che offrono un semplice impiego. E poi esistono professioni che possono cambiare radicalmente il futuro di chi le esercita.

Il manutentore aeronautico appartiene senza dubbio alla seconda categoria, dato che fa parte di un settore tra i più avanzati e prestigiosi al mondo. Si tratta di una figura tecnica specializzata, altamente richiesta dal mercato e caratterizzata da ottime prospettive economiche e concrete opportunità di crescita professionale.

Per questi motivi MIRAI Aerospace Industries e Aviation Academy hanno unito competenze ed esperienza per realizzare il Corso di Alta Specializzazione Professionale Post-Diploma per Manutentore Aeronautico di Linea Aerea nelle categorie Aeroplano B1.1 e Avionica B2.

Il percorso formativo prevede 540 ore di formazione teorica e 450 ore di formazione pratica in hangar, consentendo agli studenti di acquisire competenze altamente specialistiche. I 17 moduli previsti dal programma si concludono con il relativo esame per il conseguimento del Certificate of Recognition (CoR), certificazione fondamentale per avviare un percorso di crescita professionale nel settore.

Uno degli aspetti più importanti di questo progetto è la presenza di MIRAI Aerospace Industries, azienda leader nella manutenzione di velivoli civili e militari. Questo permette agli allievi di entrare in contatto con una realtà produttiva concreta, confrontandosi fin da subito con le reali esigenze del mercato aeronautico e aumentando significativamente le proprie opportunità professionali. Assieme all’esperienza formativa di Aviation Academy, gli studenti saranno accompagnati da vicino in tutto il loro percorso di abilitazione.

“La manutenzione aeronautica è una professione che richiede impegno, disciplina e un grande senso di responsabilità. Proprio per questo è riconosciuta e valorizzata a livello internazionale. Chi sceglie questa carriera non acquisisce soltanto una competenza tecnica altamente qualificata, ma entra a far parte di una categoria di professionisti il cui lavoro è essenziale per ‘far volare il mondo del domani’.

Se vuoi investire sul tuo futuro e porre le basi per una carriera di valore, questo corso rappresenta una delle opportunità più concrete oggi disponibili nel settore aeronautico”, concludono MIRAI Aerospace Industries e Aviation Academy.



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(MIRAI Aerospace Industries – Aviation Academy – Photo Credits: MIRAI Aerospace Industries – Aviation Academy)