Airbus consegna il primo H135 destinato al Future Aircrew Training program del Canada

Airbus ha consegnato il primo elicottero H135 destinato al Future Aircrew Training (FAcT) program del Canada, raggiungendo una tappa fondamentale nel processo di modernizzazione dell’addestramento dei piloti della Royal Canadian Air Force (RCAF).

“Il velivolo, designato CT-153 Juno per il servizio nella RCAF, supporterà l’addestramento della prossima generazione di piloti dell’aeronautica militare canadese, offrendo una moderna twin-engine training platform equipaggiata con la suite avionica Helionix di Airbus. L’H135 è stato selezionato da SkyAlyne, il contraente principale responsabile dell’erogazione del programma FAcT, al fine di soddisfare i requisiti addestrativi in evoluzione dei futuri RCAF rotary-wing pilots”, afferma Airbus.

“La nostra missione collettiva è garantire che la RCAF disponga di un vantaggio determinante nei cieli. Lavorando insieme in modo collaborativo, industria, forze armate e governo possono produrre risultati migliori e più rapidi, assicurando alla RCAF il personale navigante più addestrato al mondo. La nostra scelta del CT-153 Juno (Airbus H135) è una componente centrale di questa iniziativa”, ha dichiarato Kevin Lemke, General Manager of SkyAlyne. “Desidero rivolgere un ringraziamento personale ai team dell’intera filiera FAcT per la loro collaborazione, che ha reso possibile la consegna del primo CT-153 (H135) alla RCAF in soli 18 mesi”.

“Questa prima consegna rappresenta un importante passo avanti per il programma Future Aircrew Training e per la prossima generazione di piloti della Royal Canadian Air Force, e mette in evidenza la portata delle capacità che vengono sviluppate qui in Canada”, ha dichiarato Dwayne Charette, President of Airbus Helicopters in Canada. “Sottolinea il nostro impegno a lungo termine nel supporto alla difesa canadese attraverso competenze affidabili e radicate nel Paese, e consolida le fondamenta per le missioni e le partnership future. Siamo orgogliosi di collaborare con la RCAF e il Governo del Canada nella consegna del CT-153 Juno e nel sostenere il ruolo cruciale che questo svolgerà negli anni a venire”.

“L’H135 fa parte di una famiglia che conta oltre 1.600 velivoli consegnati a più di 325 operatori nel mondo. Più di 200 elicotteri della famiglia H135 sono stati consegnati o sono in ordine per military training missions, con oltre 650.000 ore di volo accumulate. Il CT-153 Juno supporterà lo sviluppo delle competenze fondamentali del pilota, inclusi basic ab-initio, advanced IFR and tactical training. La suite avionica Helionix di Airbus facilita inoltre una transizione agevole verso velivoli di maggiori dimensioni e complessità.

Con questa consegna, la RCAF si unisce ad altre 12 forze aeree nel mondo che impiegano l’H135 per addestrare i propri equipaggi del futuro, tra cui diversi stretti alleati del Canada. La Juno fleet del Canada sarà basata presso il 15 Wing Southport con la 3 Canadian Forces Flying Training School”, prosegue Airbus.

“Il FAcT program costituisce un investimento a lungo termine da parte del Governo del Canada per modernizzare l’addestramento dei piloti nell’intera RCAF. Airbus Helicopters continuerà a supportare il programma attraverso la fornitura di piattaforme affidabili, collaudate in missione e allineate ai requisiti operativi del Canada. I velivoli vengono completati e consegnati dalla Airbus Helicopters industrial facility situata a Fort Erie, Ontario, Canada. Questi sono personalizzati con una serie di Supplemental Type Certificates sviluppati in Canada, tra cui modifiche alla suite avionica e ai sistemi di comunicazione, oltre a custom development in cockpit. Le consegne dei restanti velivoli destinati al FAcT program continueranno progressivamente fino al 2028″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)