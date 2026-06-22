Emirates: offerte esclusive per i passeggeri durante l’estate a Dubai

Emirates dà il via alle vacanze estive con offerte esclusive per i passeggeri in viaggio verso o attraverso Dubai.

“Dai soggiorni gratuiti presso l’iconico JW Marriott Marquis, a centinaia di sconti con il popolare My Emirates Pass, i viaggiatori possono godere di un valore ancora maggiore mentre esplorano la città, sia che si tratti di una vacanza più lunga o di una breve sosta.

Pensata per tutte le stagioni, Dubai offre una varietà impareggiabile di esperienze in un’unica destinazione, rendendo facile personalizzare una fuga estiva per qualsiasi stile di viaggio o durata del soggiorno. I viaggiatori possono esplorare attività sia al chiuso che all’aperto che intrattengono, ispirano o educano; visitare attrazioni di fama mondiale come il Burj Khalifa; godere esperienze coinvolgenti ed emozionanti nei parchi a tema. Essendo una delle città più visitate al mondo, Dubai è pronta ad accogliere i viaggiatori con il calore, l’ospitalità e la sicurezza per cui è rinomata”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “Che i visitatori siano alla ricerca di relax, avventura, divertimento o una combinazione di tutti e tre, Dubai è il punto di partenza ideale per qualsiasi vacanza estiva. Invitiamo i passeggeri a godersi ancora di più la città con un soggiorno gratuito in hotel, per approfittare dell’eccezionale gamma di shopping, intrattenimento, ristorazione ed esperienze per famiglie che caratterizzano l’estate a Dubai, sia che facciano scalo durante il loro viaggio, sia che scelgano Dubai come destinazione finale”.

“Emirates offre ai passeggeri l’opportunità di trasformare il loro scalo in un city break, o di prolungare le loro vacanze estive, con un soggiorno gratuito nel lussuoso hotel a 5 stelle JW Marriott Marquis, situato nel cuore di Dubai. Gli ospiti possono cenare in ristoranti e bar pluripremiati che propongono cucine da tutto il mondo, visitare la Saray Spa, un’oasi di benessere ispirata ad antichi rituali, allenarsi nella palestra completamente attrezzata e nella state-of-the-art reformer-based studio, BodyBase, oppure fare un tuffo rinfrescante nella piscina all’aperto, con vista sullo splendido skyline della città.

Dal 22 giugno al 12 luglio, i viaggiatori che acquistano un biglietto di andata e ritorno Emirates in First Class o Business Class sono invitati a usufruire di un soggiorno di due notti, mentre i clienti che prenotano in Premium Economy Class o Economy Class possono usufruire di un soggiorno gratuito di una notte. Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o per gli scali a Dubai di durata superiore alle 24 ore, per i clienti che viaggiano tra il 25 giugno e il 30 settembre. Si applicano termini e condizioni, visitare il sito web per ulteriori informazioni.

Oltre a un soggiorno di lusso al JW Marriott Marquis, i clienti di mercati selezionati possono usufruire della Emirates Dubai Experience platform per sfruttare al meglio il loro scalo, creando itinerari personalizzati adatti a tutti i viaggiatori, inclusi itinerari di 24 e 48 ore.

Il popolare My Emirates Pass di Emirates torna per l’estate 2026, con oltre 600 offerte disponibili con ogni carta d’imbarco Emirates. Risparmia in una moltitudine di esercizi commerciali, tra cui spa, ristoranti, grandi marchi e molto altro, semplicemente mostrando la carta d’imbarco (fisica o digitale) insieme a un documento d’identità valido presso gli esercizi aderenti per usufruire dei vantaggi (i passeggeri che hanno effettuato il check-in online e scaricato la carta d’imbarco sull’app Emirates o sul Wallet devono ricordarsi di fare uno screenshot prima dell’atterraggio, poiché non sarà più accessibile in seguito).

Giunto alla sua 28ª edizione, Dubai Summer Surprises torna nel 2026 con uno dei programmi di attività e offerte più ricchi di sempre. Dal 2 luglio al 30 agosto, residenti e visitatori potranno assistere a straordinari concerti dal vivo, eventi culturali e una vasta gamma di attività benessere e fitness, oltre a sconti ed esperienze esclusive a tempo limitato nei centri commerciali e nelle destinazioni lifestyle della città”, prosegue Emirates.

“Emirates opera attualmente verso oltre 138 destinazioni in tutto il mondo e offre ai clienti la massima tranquillità grazie alle sue politiche di riprenotazione flessibili. Tutte le prenotazioni effettuate dopo il 2 aprile 2026 includono un cambio data gratuito, valido per tutte le classi di viaggio, mentre l’opzione “Hold My Fare” blocca prezzi vantaggiosi sui biglietti, consentendo ai clienti di finalizzare le prenotazioni per le vacanze estive. Infine, Emirates ha recentemente lanciato una completa Travel Cover insurance, leader del settore, disponibile in mercati selezionati, per offrire ai clienti maggiore tranquillità e protezione durante i viaggi estivi.

Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti, visitare emirates.com. I biglietti possono essere prenotati anche tramite Emirates App, Emirates Retail stores, Emirates contact centre o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)