Decolla il primo aereo Iberia con free high-speed Starlink Wi-Fi

La scorsa notte, il primo aereo Iberia dotato di free high-speed Wi-Fi è decollato dall’aeroporto di Madrid-Barajas. Operativo sulla rotta per San Paolo e registrato come EC-MAA, è il primo aeromobile della flotta della compagnia aerea a essere dotato dell’avanzata tecnologia di connettività Starlink, che consente ai passeggeri di usufruire di un accesso a Internet ad alta velocità praticamente ovunque nel mondo.

“Con questo nuovo e migliorato onboard connectivity system, Iberia diventa la prima compagnia aerea spagnola a integrare una tecnologia di connettività satellitare affidabile progettata da SpaceX. Il sistema è progettato per supportare più dispositivi contemporaneamente e garantisce un’esperienza senza interruzioni per tutti i passeggeri. La connettività è più veloce e stabile rispetto ai sistemi tradizionali grazie alla costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa di Starlink, composta da migliaia di satelliti.

Il nuovo servizio sarà gratuito per i passeggeri di tutte le classi – Economy, Premium Economy e Business – e offrirà un’esperienza di connettività simile a quella domestica, con velocità fino a 500 Mbps. Ciò consentirà attività che richiedono un’elevata larghezza di banda come lo streaming di eventi in diretta, le videochiamate, i giochi online, la navigazione simultanea e il lavoro da remoto. Inoltre, la connettività sarà disponibile durante l’intero viaggio, dall’imbarco all’arrivo (gate to gate), offrendo un’esperienza digitale a bordo più fluida e coerente”, afferma Iberia.

“Siamo lieti di essere la prima compagnia aerea spagnola a offrire la connessione internet di bordo più veloce attualmente disponibile sul mercato. Sappiamo che rimanere connessi dall’imbarco allo sbarco è fondamentale per i nostri clienti, sia che viaggino per lavoro che per piacere, e grazie a questo nuovo servizio miglioreremo significativamente la loro esperienza di volo. Inoltre, questo progetto riflette il nostro impegno per l’innovazione e la digitalizzazione, due pilastri fondamentali del Flight Plan 2030”, ha dichiarato Beatriz Guillén, Iberia’s Director of Customer Experience.

“Questo traguardo è stato reso possibile grazie alla partnership strategica siglata lo scorso novembre tra IAG, il gruppo di appartenenza della compagnia aerea, e Starlink. Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo, progettata da SpaceX. L’introduzione di questo sistema di connettività di bordo avanzato rafforza l’impegno di Iberia verso l’innovazione e la digitalizzazione, pilastri essenziali del Flight Plan 2030.

La roadmap della compagnia prevede investimenti per un totale di 6 miliardi di euro in aree chiave come l’esperienza del cliente, l’intelligenza artificiale, il rinnovo della flotta e lo sviluppo di Ciudad Iberia, un polo di innovazione leader nel settore aeronautico”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia)