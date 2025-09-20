Le Frecce Tricolori festeggiano i 65 anni a Rivolto

Sabato 6 e domenica 7 settembre migliaia di appassionati sono accorsi alla base aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, per festeggiare il traguardo delle 65 stagioni delle Frecce Tricolori.

Un evento di portata internazionale, con velivoli dell’Aeronautica Militare, pattuglie acrobatiche, velivoli in mostra statica e aree espositive tematiche.

Il ricco programma di esibizioni aeree ha visto la partecipazione di numerose pattuglie acrobatiche estere militari e civili: Patrouille de France (Francia), Patrouille Suisse (Svizzera), Midnight Hawks (Finlandia), Turkish Stars (Turchia) e Krila Oluje (Croazia) e la performance del velivolo F/A-18 Hornet della forza aerea spagnola insieme a dimostrazioni dei team civili Baltic Bees (Lettonia) ed di alcuni aerei ed elicotteri della Flying Bulls.

Presenti in volo anche le formazioni acrobatiche civili italiane del WeFly! Team e Yakitalia e i velivoli storici Caproni Ca.3 e SPAD XIII R grazie all’opera di recupero storico della Fondazione Jonathan Collection.

L’Aeronautica Militare ha mostrato al pubblico le sue capacità attraverso le dimostrazioni del Reparto Sperimentale Volo di Pratica di Mare (T-346A, Eurofighter e C27J Spartan) e del 15° Stormo di Cervia (demo SAR, Search and Rescue, con elicottero HH-139A). Nell’ambito del programma di volo della manifestazione, l’Aeronautica Militare ha preso parte inoltre con velivoli F-35A e F-35B, che durante le esibizioni hanno messo in evidenza le capacità e le performance delle due versioni del caccia di 5^ generazione in dotazione alla Forza Armata, e con una dimostrazione di intercettazione di un velivolo storico SOKO G-2 Galeb da parte di due velivoli Eurofighter.

Particolarmente apprezzata l’esibizione del velivolo G-91 in livrea PAN, predecessore dell’attuale MB-339 come velivolo della Frecce Tricolori. L’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha infine concluso il programma acrobatico delle Frecce Tricolori e la carrellata delle esibizioni in volo.

Accanto alle attività in volo, i visitatori hanno potuto fruire di un percorso esperienziale attraverso aree espositive come quella dedicata alla storia del 2° Stormo di Rivolto, nell’anno del centenario della sua costituzione; presente inoltre un’area dedicata allo Spazio e un percorso ludico-esperienziale, con simulatori di volo e visori di realtà virtuale che hanno permesso al pubblico di vivere le emozioni del volo.

L’evento è stata l’occasione per rimarcare l’importanza del progetto benefico “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, l’iniziativa solidale che in tutto il 2025, grazie alle donazioni su base volontaria da parte del personale dell’Aeronautica Militare, di privati e di associazioni, permetterà di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature e tecnologie sanitarie per l’ospedale pediatrico romano. Nell’occasione è stata anche ricordata la collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, che attraverso uno stand informativo realizzato insieme ad altre realtà del territorio ha permesso di informare sul tema migliaia di persone.

L’evento è stato trasmesso integralmente in diretta sulle piattaforme social dell’Aeronautica Militare nei due giorni di manifestazione, raggiungendo oltre 180.000 visualizzazioni, ed in diretta RAI nella giornata conclusiva di domenica 7 settembre.

(L’abum fotografico completo dell’evento con tutte le immagini lo trovate sulla nostra pagina Facebook ufficiale a questo link)

(Paolo Rebosio – Erika Brambilla – Aeronautica Militare – Photo Credits: Erika Brambilla – Paolo Rebosio – Md80.it)