Dieci anni dell’A220: una visione realizzata, un viaggio appena iniziato

Airbus celebra i 10 anni in servizio dell’A220. “Il primo si chiamava Phoenix. Molto prima di essere l’A220, prima ancora di avere un numero o persino un singolo passeggero, era un test vehicle. Il suo nome era un omaggio alla seconda vita che l’aereo aveva ricevuto. Il team lo ricostruì e, come suggerisce il nome, risorse dalle proprie ceneri.

Accanto a Phoenix, si distinsero una serie di sette prototipi dai nomi evocativi, come Black Sheep (il secondo test aircraft) e il primo CS300 della serie, Lucky Sevens. Ognuno di essi ha svolto un ruolo essenziale durante un decennio di rigorosi test volti a preparare l’aereo per il suo ingresso in servizio a livello globale e a migliorarlo continuamente”, afferma Airbus.

“L’idea era semplice da enunciare, ma audace da realizzare: costruire un single-aisle aircraft partendo da zero e costruirlo meglio di qualsiasi altro nella sua categoria. Questa è la storia di quella scommessa: delle persone che l’hanno fatta e dell’aereo che è diventato.

L’idea era più antica dell’aereo stesso. Prima dell’A220 e prima della C Series, c’era un precedente Bombardier concept chiamato BRJX, una visione arrivata troppo presto e poi accantonata. Ma non è mai scomparsa del tutto. È tornata, reinventata a Mirabel, in Canada, con un’ambizione ancora più forte: costruire il più efficiente small single-aisle aircraft sul mercato, con ogni componente progettato per servire a quell’unico obiettivo.

Costruire da zero è la strada più difficile. È un processo lento, costoso e che richiede un’ambizione enorme. Ma era l’unica strada per realizzare un vero twenty-first-century aircraft. Dominique Fafard, uno dei circa cinquanta dipendenti di Mirabel impegnati in questo progetto, si è unito al team nel 2013, lavorando al progetto Phoenix come supervisore della qualità e contribuendo alla preparazione dell’aereo per il giorno del suo primo volo”, prosegue Airbus.

“È stata una sfida impegnativa, ma di quelle che ci hanno motivato e unito, unendo i team che lavoravano duramente per raggiungere un obiettivo. E ci siamo riusciti”, afferma Dominique Fafard, Head of Quality in Service.

“Quel giorno è arrivato il 15 luglio 2016. Un volo SWISS da Zurigo a Parigi ha segnato il primo volo con passeggeri paganti per l’aereo ora noto come A220. La scommessa, frutto di anni di lavoro, aveva finalmente dato i suoi frutti. Per Fafard, che aveva contribuito alla preparazione di quel primo aereo, rimane, a suo dire, uno dei momenti più belli della sua carriera. L’A220 è diventato il primo clean-sheet design nel suo segmento in una generazione e il primo aereo commerciale completamente fly-by-wire costruito e certificato in Canada“, continua Airbus.

Yann-Érick Champagne-Généreux, Head of Logistics and Process, era presente fin dai primi giorni. “Il momento che mi rimarrà sempre impresso è la prima consegna al nostro cliente di lancio, SWISS. Vedere il frutto del nostro lavoro prendere il volo con i suoi colori è stato un momento di immenso orgoglio”, afferma Yann-Érick Champagne-Généreux, Head of Logistics and Process.

“Da lì, l’aereo ha fatto il giro del mondo. La C Series è entrata a far parte della famiglia Airbus, diventando l’A220 nel 2018, e una seconda linea di assemblaggio è stata inaugurata a Mobile, Alabama, nel 2020, estendendo la produzione oltre lo stabilimento canadese di Mirabel. L’aereo ha iniziato a volare in tutto il mondo, aprendo nuove rotte e collegando le persone a luoghi che prima non potevano raggiungere direttamente: dal Nord Europa alle Isole Canarie, dall’Africa orientale a Mumbai, fino al cuore di Londra e attraverso le vaste distese dell’entroterra australiano. E ha fatto tutto questo con una silenziosità tale da guadagnarsi il soprannome ‘Whisperjet’.

Quando Mirabel ha consegnato il 500° esemplare nel 2026, l’A220 aveva raggiunto importanti traguardi:

Portata globale: utilizzato da 25 operatori in cinque continenti.

Successo di mercato: oltre 1.000 ordini confermati.

Impatto: oltre 240 milioni di passeggeri trasportati.

Questa storia di successo in continua evoluzione unisce i team dedicati che hanno progettato e costruito l’aeromobile con gli equipaggi e i passeggeri che lo volano oggi.

A dieci anni dalla sua nascita, l’A220 è l’aeromobile tecnologicamente più avanzato della sua categoria. È anche, ora, a tutti gli effetti parte della famiglia. Condivide gli stessi sistemi, gli stessi tools e lo stesso supporto del resto della flotta Airbus e si colloca a pieno titolo nella Airbus commercial line-up. Anche la cabina lo dimostra, avendo adottato l’Airspace design language presente su tutti gli aeromobili Airbus, con cappelliere più grandi e gli ampi finestrini che i passeggeri tendono a notare per primi.

Questo è il vantaggio discreto di ripartire da zero. L’aereo non è mai stato veramente finito. È stato costruito per continuare a evolversi, per integrare nuove tecnologie e perfezionare le sensazioni di volo, decennio dopo decennio.

Il suo futuro sarà deciso, come sempre, dalle persone che lo hanno creato. Per Istifan Ghanem, che è entrato a far parte del programma nel 2007 e ora guida l’A220 Customer Support, Upgrades and Contracts Services, è proprio questo il significato dei prossimi anni”, prosegue Airbus.

“Vorrei che, guardando indietro, potessero dire che le decisioni prese durante i primi vent’anni del programma hanno creato solide basi per decenni di successi. Se continueranno a parlare con orgoglio dell’aereo, delle persone che ci lavorano e del valore che apporta alle compagnie aeree e ai passeggeri di tutto il mondo, allora avremo realizzato qualcosa di veramente speciale”, afferma Istifan Ghanem, Head of A220 Customer Support, Upgrades and Contracts Services.

“Dietro ognuno di quei voli ci sono migliaia di persone che hanno progettato l’aereo, lo hanno costruito e continuano a migliorarlo ogni singolo giorno. Il suo continuo successo è il riflesso di essi e della loro dedizione, grinta e determinazione.

Dieci anni fa, una visione che era stata accantonata ha trovato nuova vita grazie a un piccolo team di Mirabel. Da poche persone si è passati a migliaia, in Canada, negli Stati Uniti e in Europa, e sono stati effettuati oltre 240 milioni di viaggi. La scommessa ha dato i suoi frutti. Ma chiedete a chi l’ha realizzata e vi diranno che la storia non è ancora finita. La stessa convinzione che ha tracciato le prime linee, la convinzione che valga sempre la pena impegnarsi per costruire qualcosa di migliore, è ciò che la spinge avanti.

E sebbene la visione si sia realizzata, il viaggio è appena iniziato”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)