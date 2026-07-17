Gli Embraer E2 jets ottengono la certificazione EASA per la ROAAS Safety Technology

Embraer ha annunciato oggi che l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha certificato il Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS) per la E-Jet E2 family of aircraft.

“La certificazione segue la recente approvazione concessa dalla National Civil Aviation Agency (ANAC) del Brasile, e rappresenta un’altra importante pietra miliare nell’implementazione di questa innovativa tecnologia di sicurezza.

Il ROAAS è una tecnologia progettata per aiutare a prevenire le runway overruns durante le operazioni di atterraggio. L’energy-based system monitora costantemente le condizioni dell’aeromobile e calcola le landing performance in tempo reale, sia durante l’avvicinamento che dopo il contatto con la pista. Quando viene identificato un potenziale rischio di superamento dei runway limits, il sistema invia avvisi all’equipaggio di volo, migliorando la situational awareness e supportando un processo decisionale più sicuro.

Questa innovazione utilizza algoritmi sviluppati da Embraer per calcolare le airplane landing performance e valutare la sua capacità di fermarsi in sicurezza entro la lunghezza di pista disponibile”, afferma Embraer.

“La sicurezza è la massima priorità di Embraer e la certificazione del ROAAS da parte dell’EASA rappresenta un importante traguardo per il nostro E2 program, in conformità con il mandato dell’autorità aeronautica europea e nei tempi previsti”, ha dichiarato Luís Carlos Affonso, Chief Technology Officer. “Questa tecnologia innovativa rafforza il nostro impegno a migliorare continuamente l’aviation safety attraverso soluzioni pratiche e intelligenti che supportano i piloti e contribuiscono a prevenire le runway excursions”.

“Il ROAAS è stato sviluppato per fornire agli equipaggi una maggiore consapevolezza e informazioni utili, consentendo un processo decisionale proattivo ogni qualvolta i landing performance margins si riducano.

I principali vantaggi del sistema ROAAS includono:

– Maggiore crew situational awareness riguardo i landing performance margins.

– Riduzione del rischio di runway overruns durante le operazioni di atterraggio.

– Real-time predictive alerting capability.

· Miglioramento dell’operational safety.

La certificazione EASA estende la disponibilità del ROAAS agli E2 operators in tutta Europa e in altre regioni che riconoscono le approvazioni EASA, rafforzando ulteriormente la posizione della E-Jet E2 family come uno dei single-aisle aircraft più avanzati e sicuri oggi disponibili”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)