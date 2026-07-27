Emirates Skywards lancia il nuovo Skywards Rail, con oltre 12.000 destinazioni ferroviarie europee

Emirates Skywards amplia le possibilità per i suoi membri di tutto il mondo di esplorare l’Europa, sbloccando l’accesso a oltre 12.000 destinazioni ferroviarie in tutto il continente con il nuovo Skywards Rail.

“Con accesso a oltre 40 importanti operatori in 12 paesi europei, i membri Emirates Skywards possono ora utilizzare le proprie Miglia per acquistare biglietti ferroviari in modo semplice e veloce tramite lo strumento di prenotazione dedicato www.skywardsrail.com, online o tramite dispositivi mobili, in cinque lingue diverse.

Grazie alla possibilità di cercare tra diversi orari, selezionare cabine e tipologie di biglietto, i membri possono scegliere di pagare interamente con le proprie Miglia o utilizzando una combinazione di contanti e Miglia. Le Miglia possono essere utilizzate anche per acquistare biglietti ferroviari per familiari e amici. Una volta acquistati, i biglietti elettronici vengono comodamente recapitati via e-mail”, afferma Emirates.

Il Dr Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “I nostri membri sono alla ricerca di modi più flessibili per utilizzare le loro Skywards Miles, e Skywards Rail rappresenta un ulteriore passo avanti nell’espansione del programma oltre i viaggi aerei. Offrendo un accesso conveniente a oltre 12.000 destinazioni ferroviarie in tutta Europa, diamo ai membri la libertà di creare viaggi senza intoppi utilizzando le Miglia, sia che si tratti di spostarsi tra le principali città, di proseguire il viaggio dopo un volo Emirates o flydubai, o di scoprire nuove destinazioni. Tutto ciò rientra nel nostro impegno a offrire maggiore scelta, un valore superiore ed esperienze di viaggio gratificanti in ogni fase del percorso”.

“Grazie a un accesso senza precedenti ai viaggi domestici, internazionali e ad alta velocità, i membri Emirates Skywards possono usufruire di alcuni dei percorsi più popolari d’Europa offerti dai principali operatori ferroviari, tra cui Eurostar, Deutsche Bahn, SNCF, Trenitalia, TGV, Renfe, ÖBB, nonché di un’ampia rete di servizi nel Regno Unito come Heathrow Express, Gatwick Express, Thameslink, Great Western Railway e ScotRail:

– Heathrow Express a partire da 4.700 Skywards Miles.

– Barcellona – Madrid a partire da sole 5.400 Skywards Miles.

– Roma – Milano a partire da sole 8.100 Skywards Miles.

– Londra – Parigi a partire da sole 9.400 Skywards Miles.

– Berlino – Francoforte a partire da 4.100 Skywards Miles.

Ampliando le opportunità di riscatto oltre i viaggi aerei, Emirates Skywards continua a evolversi come lifestyle loyalty programme, consentendo ai membri di viaggiare in modo più libero e senza intoppi in tutta Europa”, prosegue Emirates.

“Fin dalla sua nascita nel 2000, Emirates Skywards è cresciuto rapidamente, diventando un programma fedeltà pluripremiato al servizio di una clientela globale. Dopo aver recentemente festeggiato 25 anni di successi, Emirates Skywards è ora utilizzato da oltre 39 milioni di membri in 190 paesi, con oltre 78.000 nuove iscrizioni ogni settimana”, afferma Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)