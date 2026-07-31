Gulfstream riconquista il Los Angeles to Farnborough City Pair Speed Record con il G700

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il Gulfstream G700 ha stabilito un nuovo Los Angeles to Farnborough, England, city pair speed record, completando il viaggio di 4.740 miglia nautiche/8.778 chilometri in 8 ore e 27 minuti dal decollo all’atterraggio.

“Il risultato evidenzia le eccezionali performance reali del G700 e ne rafforza la posizione di industry flagship.

Il record-setting flight è partito dal Los Angeles International Airport ed è atterrato al Farnborough Airport, frantumando il precedente record di 19 minuti, con un tempo di volo inferiore del 3,6%. Questo traguardo si aggiunge alla crescente lista di city pair records stabiliti dalla flotta di nuova generazione di Gulfstream e dimostra ulteriormente la capacità del velivolo di offrire velocità, autonomia e flessibilità operativa senza pari ai clienti di tutto il mondo”, afferma Gulfstream Aerospace.

“I veri aviation speed and distance records si misurano dal decollo all’atterraggio, e questo risultato riflette esattamente il tipo di prestazioni che i nostri clienti sperimentano ogni giorno”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G700 continua a ridefinire i limiti della business aviation, combinando velocità, autonomia ed efficienza con un’esperienza di viaggio impareggiabile. Quest’ultimo record è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Gulfstream nel fornire performance comprovate in situazioni reali, dove contano di più”.

“Caratterizzato dalla cabina più spaziosa del settore, il G700 offre una combinazione ineguagliabile di comfort e performance. I passeggeri beneficiano della Gulfstream Cabin Experience, che include 100% fresh air, abbondante luce naturale grazie ai 20 finestrini panoramici ovali Gulfstream e la più bassa cabin altitude del settore alle altitudini più elevate, contribuendo a far arrivare i viaggiatori più riposati dopo ultralong-range missions. L’aeromobile può volare fino a 7.750 miglia nautiche/14.353 km a Mach 0,85 o 6.650 miglia nautiche/12.316 km a Mach 0,90 e ha una maximum operating speed di Mach 0,935″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerosopace Corporation)