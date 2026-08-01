Wizz Air celebra l’apertura della base di Palermo

Wizz Air e GESAP hanno celebrato oggi l’apertura della base del vettore all’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni, stakeholder aeroportuali, equipaggi e passeggeri.

“Alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la compagnia ha scelto il volo Palermo-Torino per celebrare questo importante traguardo attraverso il tradizionale taglio del nastro e un momento dedicato ai passeggeri in partenza.

La scelta del collegamento conferma il ruolo centrale delle rotte domestiche nella strategia di Wizz Air, pensata per rafforzare la mobilità tra la Sicilia e le principali città italiane. Da Palermo, Wizz Air collega oggi il capoluogo siciliano con Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Torino, Roma Fiumicino e Pisa, offrendo soluzioni di viaggio accessibili sia a chi si sposta per lavoro sia alle numerose persone che mantengono legami familiari e personali tra la Sicilia e il resto del Paese. Il collegamento Palermo-Torino attualmente operato ogni giorno e passerà a due voli giornalieri dal 14 settembre”, afferma Wizz Air.

“L’apertura della base porta al Falcone Borsellino due Airbus A321neo e accompagna l’avvio di un nuovo programma di collegamenti nazionali e internazionali:

Palermo-Torino, operata ogni giorno dal 4 maggio.

Palermo-Milano Malpensa, operata due volte al giorno dal 1° agosto, per un totale di 14 frequenze settimanali.

Palermo-Bologna, operata con 11 frequenze settimanali dal 1° agosto.

Palermo-Venezia, operata con 10 frequenze settimanali dal 1° agosto.

Palermo-Tel Aviv, operata ogni lunedì, mercoledì e sabato dal 1° agosto.

Palermo-Sharm el-Sheikh, operata ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica dal 2 agosto.

Questi collegamenti si aggiungono alle rotte già avviate da Palermo verso Varsavia Modlin, Bratislava, Belgrado, Sofia e Skopje. La forte domanda registrata sul mercato palermitano ha consentito a Wizz Air di ampliare il proprio investimento ancora prima dell’apertura ufficiale della base. Dal 6 settembre, un terzo Airbus A321neo sarà infatti basato presso il Falcone Borsellino, portando a tre il numero complessivo degli aeromobili Wizz Air presenti stabilmente nello scalo.

L’espansione sostenuta dal terzo aeromobile comprende sei ulteriori collegamenti:

Palermo-Roma Fiumicino, operata tre volte al giorno dal 1° agosto, per un totale di 21 frequenze settimanali.

Palermo-Barcellona, operata quattro volte a settimana dal 6 settembre.

Palermo-Praga, operata quattro volte a settimana dal 6 settembre.

Palermo-Marrakech, operata tre volte a settimana dal 7 settembre.

Palermo-Dortmund, operata tre volte a settimana dall’8 settembre.

Palermo-Pisa, operata con 10 frequenze settimanali dal 25 ottobre.

Con la recente aggiunta del volo trisettimanale verso Tirana (ogni martedì, giovedì e sabato dal prossimo 27 ottobre), Wizz Air offrirà da Palermo 18 rotte verso 13 Paesi, mettendo a disposizione nel 2026 oltre 1,3 milioni di posti. La compagnia diventerà così il secondo vettore dello scalo palermitano, con una quota di mercato prevista di circa il 16%. Praga, Marrakech e Dortmund saranno inoltre destinazioni operate in esclusiva da Wizz Air dal Falcone Borsellino.

L’investimento produrrà ricadute significative anche sotto il profilo economico e occupazionale. I tre aeromobili basati a Palermo consentiranno la creazione complessiva di 120 posti di lavoro diretti e sosterranno oltre 1.050 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale, interessando in particolare i settori dell’aviazione, del turismo, della logistica e dei servizi”, prosegue Wizz Air.

Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’apertura della base di Palermo rappresenta una giornata di grande importanza per Wizz Air, per il nostro partner GESAP e, soprattutto, per la città e per tutti i passeggeri siciliani. Palermo non è semplicemente una nuova base all’interno del nostro network: è un territorio nel quale abbiamo scelto di investire con convinzione, costruendo una presenza stabile, radicata e destinata a crescere nel tempo. Abbiamo voluto celebrare questo momento insieme alla città, alle istituzioni, ai nostri equipaggi e ai passeggeri del volo per Torino, perché le persone sono al centro di questo investimento. La scelta di dedicare la cerimonia a un collegamento domestico non è casuale: le rotte nazionali costituiscono una parte essenziale del nostro impegno in Italia e rispondono alle esigenze concrete di chi viaggia per lavoro, per studio, per turismo o per ricongiungersi con la propria famiglia. Rafforzare i collegamenti tra Palermo e città come Torino, Milano, Bologna, Venezia, Roma e Pisa significa rendere la Sicilia più vicina al resto del Paese e offrire ai siciliani una maggiore libertà di movimento attraverso frequenze elevate e tariffe accessibili. L’entusiasmo generato dall’apertura della base è stato straordinario, non soltanto tra i passeggeri, le istituzioni e gli operatori del territorio, ma anche all’interno della nostra compagnia. Palermo ha coinvolto e appassionato i nostri colleghi fin dal primo momento, diventando rapidamente uno dei progetti più sentiti della nostra crescita in Italia. Questo entusiasmo racconta quanto Wizz Air si senta oggi parte integrante del Paese e quanto il nostro percorso per diventare una compagnia sempre più italiana passi anche dalla capacità di comprendere le esigenze delle comunità locali, parlare con la loro voce e investire nei territori in cui operiamo. La risposta del mercato palermitano è stata così forte da spingerci a rafforzare la base ancora prima della sua apertura ufficiale, annunciando l’arrivo di un terzo aeromobile e sei ulteriori rotte. Crediamo profondamente nel potenziale di Palermo come grande città europea e mediterranea, nella sua capacità di attrarre visitatori durante tutto l’anno e nel ruolo che una connettività più ampia può svolgere per il turismo, l’economia e l’occupazione locale”

Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, ha dichiarato: “L’apertura della nuova base di Wizz Air all’aeroporto di Palermo rappresenta un risultato di grande valore strategico per Gesap e per l’intero sistema economico e turistico della Sicilia. Non si tratta soltanto dell’insediamento operativo di una nuova base, ma della conferma della crescente attrattività del nostro aeroporto, della credibilità del percorso industriale che abbiamo avviato e della capacità dello scalo di competere con successo nel mercato internazionale. La decisione di Wizz Air è il frutto di un dialogo costante, di una visione condivisa e di un lavoro orientato a creare le migliori condizioni per lo sviluppo del traffico aereo, l’ampliamento della connettività internazionale e la crescita sostenibile del territorio. Una base operativa genera investimenti, occupazione qualificata, maggiore stabilità dell’offerta e nuove opportunità per cittadini, imprese e operatori turistici. Significa rafforzare il ruolo di Palermo come porta d’accesso al Mediterraneo e consolidare la centralità dello scalo nelle strategie di sviluppo della mobilità europea. Desidero ringraziare il management di Wizz Air, e in particolare Ian Malin, per la fiducia accordata a Gesap e alla città di Palermo. Siamo convinti che questa partnership potrà svilupparsi ulteriormente negli anni, contribuendo a rendere il nostro aeroporto sempre più competitivo, internazionale e protagonista dello sviluppo economico della Sicilia”.

“Per celebrare l’apertura della base, Wizz Air ha inoltre lanciato una promozione speciale con uno sconto fino al 15% su una selezione di voli da e per Palermo e su alcune rotte operate da Catania. La promozione è valida per le prenotazioni effettuate dal 31 luglio al 2 agosto 2026, per viaggi compresi tra il 5 agosto e il 10 dicembre 2026.

L’apertura della base di Palermo si inserisce nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, quasi 140 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 329 rotte verso 33 Paesi e può contare su 45 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia mette a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato 66.000 voli in Italia, con una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)