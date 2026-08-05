Emirates e South African Airways ampliano la loro codeshare partnership

Emirates e South African Airways (SAA) hanno annunciato l’ampliamento della loro codeshare partnership, che consentirà l’accesso a nove città e darà inizio a un reciprocal codeshare agreement tra le due compagnie aeree. La partnership ampliata apre a un maggior numero di destinazioni in Africa centrale e meridionale, semplificando i collegamenti per i clienti.

“Dal lancio del loro codeshare agreement, Emirates e SAA hanno operato su base unilaterale, con SAA che apponeva il proprio codice sui voli operati da Emirates tra Dubai e Johannesburg, Cape Town e Durban, nonché l’interline access a 68 destinazioni Emirates in tutto il mondo tramite Dubai. Con le approvazioni normative ottenute, il nuovo accordo vedrà Emirates apporre il proprio codice sui voli operati da SAA, estendendo ulteriormente la sua rete in Sudafrica e nei paesi limitrofi.

L’espansione comprende nove nuove rotte, tra cui tre domestic South African links che uniscono Johannesburg a Cape Town, Durban e Port Elizabeth, oltre a sei rotte regionali che collegano Johannesburg a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), Gaborone (Botswana), Windhoek (Namibia), Lusaka (Zambia), Harare (Zimbabwe) e Victoria Falls (Zimbabwe).

Emirates e South African Airways collaborano da quasi 30 anni, una delle partnership più longeve del portfolio Emirates. Dal 1997, milioni di passeggeri hanno beneficiato di questa partnership, viaggiando senza intoppi con un unico biglietto. Questa estensione del codeshare agreement sottolinea il costante impegno di Emirates nel fornire maggiore accessibilità, comodità e scelta ai viaggiatori provenienti dal Sudafrica e dai paesi limitrofi.

L’iniziativa si basa sul consolidato impegno di Emirates nel fornire collegamenti affidabili e costanti ai passeggeri che viaggiano da, verso e all’interno del Sudafrica e della regione circostante. Questa iniziativa risponde anche alla forte domanda di viaggi verso il Sudafrica proveniente dai principali mercati internazionali, in particolare dall’Europa, offrendo al contempo ai clienti un maggiore accesso a destinazioni in tutta l’Africa meridionale e centrale”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Questa reciprocal codeshare partnership con South African Airways rappresenta la naturale evoluzione di una relazione che da molti anni si è dimostrata molto utile per i nostri clienti. Inserendo il nostro codice nel domestic and regional network di SAA, offriamo un accesso agevole a destinazioni in tutto il Sudafrica e nei paesi limitrofi, con la garanzia di affidabilità e coerenza che i nostri clienti si aspettano da Emirates. Ciò rafforza il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Sudafrica e dell’intera regione, nonché la nostra fiducia nella continua crescita del continente”.

Matshela Seshibe, Acting Group CEO of SAA, ha dichiarato: “L’espansione della nostra partnership con Emirates rappresenta un’importante pietra miliare nella strategia di SAA per rafforzare la connettività in tutta l’Africa e al contempo migliorare l’accesso ai mercati globali. Grazie a questo reciprocal codeshare agreement, i clienti beneficeranno di un’esperienza di viaggio più fluida e di una maggiore scelta all’interno delle nostre reti combinate. Questa partnership va oltre il semplice collegamento di destinazioni. Si tratta di connettere persone, aziende e opportunità in tutto il continente e oltre. Unendo la crescente rete africana di SAA con l’ampia portata globale di Emirates, creiamo maggiore valore per i nostri clienti e rafforziamo il ruolo di Johannesburg come porta d’accesso fondamentale per i viaggi, il commercio e il turismo in Africa”.

“Emirates vola in Sudafrica dal 1995, con il suo volo inaugurale per Johannesburg. Da allora, la compagnia aerea ha ampliato le operazioni, aumentato le frequenze e i collegamenti con Cape Town e Durban e servito oltre 20 milioni di passeggeri da e per il mercato. Attualmente, Emirates opera 56 voli settimanali tra i tre aeroporti. Il Sudafrica è anche l’unico mercato del network africano di Emirates a ricevere tutti e tre i tipi di widebody aircraft: il Boeing 777, l’Airbus A380 e l’A350.

Nell’ambito del suo impegno a offrire prodotti di altissima qualità ai viaggiatori in Sudafrica, la pluripremiata esperienza Premium Economy della compagnia aerea è disponibile sui voli tra Dubai e Cape Town e Johannesburg.

I passeggeri che viaggiano sulle nuove rotte in codeshare beneficeranno di comode prenotazioni con un unico biglietto, orari coordinati e bagaglio registrato direttamente fino alla destinazione finale.

I biglietti possono essere prenotati su www.emirates.com, tramite agenzie di viaggio o press gli Emirates retail stores”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)