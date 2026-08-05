SAS si conferma ancora una volta la compagnia aerea più puntuale d’Europa

SAS è stata nominata ‘Europe’s most punctual airline’ nel Cirium On-Time Performance report per luglio 2026, raggiungendo un on-time arrival rate dell’84,32%.
“Questo risultato è stato ottenuto durante l’alta stagione estiva, uno dei periodi più intensi e impegnativi dal punto di vista operativo per l’aviazione, a dimostrazione del costante impegno di SAS nel fornire un’esperienza di viaggio affidabile”, afferma SAS.
“Luglio mette a dura prova ogni aspetto delle operazioni di una compagnia aerea, con elevati volumi di passeggeri, aeroporti congestionati e margini di errore minimi. Essere stati nominati la compagnia aerea più puntuale d’Europa in questo periodo è motivo di grande orgoglio per noi. Questo risultato riflette la dedizione, la professionalità e il lavoro di squadra delle migliaia di colleghi di SAS che ogni giorno si impegnano per garantire la continuità delle nostre operazioni e per far viaggiare i nostri clienti, anche in un contesto operativo difficile. Quest’anno, in occasione del nostro 80° anniversario, questo riconoscimento rispecchia i valori che guidano SAS da otto decenni: connettere le persone attraverso viaggi affidabili e sicuri”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.
“Il risultato di luglio conferma le solide performance operative di SAS. All’inizio di quest’anno, la compagnia aerea si è classificata come ‘world’s most punctual airline’ sia a marzo che ad aprile.
Negli ultimi due anni, SAS ha ottenuto sette primi posti in Europa e quattro a livello globale, a dimostrazione della costante eccellenza delle sue performance operative.
I Cirium On-Time Performance rankings sono tra i parametri di riferimento più riconosciuti nell’aviation industry per l’affidabilità operativa, misurando la percentuale di voli che arrivano entro 15 minuti dall’orario di arrivo previsto”, conclude SAS.
(Ufficio Stampa SAS)