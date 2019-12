Air France-KLM Group ordina 10 ulteriori A350 XWB

Air France-KLM Group ha deciso di effettuare un firm order per 10 A350-900 widebody aggiuntivi, che porterà il suo ordine totale per il tipo a 38 velivoli.

Acquistando gli aeromobili widebody più efficienti e tecnologicamente avanzati, la compagnia aerea beneficerà di una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Gli A350 XWB saranno operati da Air France.

“La razionalizzazione e l’ammodernamento della flotta sono al centro dei nostri sforzi per riconquistare la nostra posizione di leader in Europa”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group. “Questo rafforzerà le nostre performance sia dal punto di vista economico che operativo e ci aiuterà a realizzare il nostro ambizioso programma di sostenibilità. Offrendo una riduzione del 25% del consumo di carburante rispetto ai velivoli della generazione precedente, l’Airbus A350-900 è un gioiello dell’European expertise e uno degli aeromobili preferiti dai passeggeri. Siamo entusiasti di vederlo diventare una risorsa fondamentale della flotta di Air France”.

“Benjamin sta conducendo un’impressionante trasformazione in Air France-KLM e siamo onorati che il nostro aereo A350 XWB sia stato selezionato come parte di questo impegno”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Ringraziamo sinceramente Air France-KLM per la fiducia riposta in noi”.

Air France-KLM attualmente opera una flotta di 159 aeromobili Airbus.

L’A350 XWB presenta l’ultimo design aerodinamico, fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante. Insieme, queste caratteristiche si traducono in livelli elevati di efficienza operativa, con una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni.

La cabina Airspace by Airbus dell’A350 XWB è molto silenziosa e offre ai passeggeri e agli equipaggi i più moderni in-flight products per un’esperienza di volo confortevole.

Alla fine di novembre, la famiglia A350 XWB aveva ricevuto 959 ordini fermi da 51 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)