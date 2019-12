IATA: dopo un anno difficile, previsti miglioramenti nel 2020

L’International Air Transport Association (IATA) prevede che l’industria aerea globale produrrà un utile netto di $29,3 miliardi nel 2020, migliorato rispetto a un utile netto di $25,9 miliardi previsto nel 2019 (rivisto al ribasso da una previsione di $28 miliardi a giugno). Se raggiunto, il 2020 segnerà l’undicesimo anno consecutivo del settore in aumento.

Nel 2020, le entrate complessive del settore dovrebbero raggiungere $872 miliardi (+4,0% su $838 miliardi nel 2019). Le spese operative del settore saliranno del 3,5% a $823 miliardi, da $796 miliardi nel 2019. Si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i 4,72 miliardi (+4,0% rispetto ai 4,54 miliardi nel 2019).

La performance economica nel 2019 è stata più debole di quanto previsto al momento delle previsioni di giugno. Ciò si allinea con una crescita del PIL globale più debole del 2,5% (rispetto al 2,7% previsto a giugno) e una crescita del commercio mondiale di appena lo 0,9% (in calo rispetto al 2,5% previsto a giugno). Questi sviluppi negativi hanno contribuito a ridurre la domanda di passeggeri e merci, con corrispondente crescita più debole delle entrate.

Le spese operative non sono aumentate tanto quanto previsto (3,8% contro il 7,4% previsto per giugno) in gran parte a causa di costi del carburante inferiori alle attese, ma ciò non è bastato a compensare la morbidezza delle entrate.

“Il rallentamento della crescita economica, le guerre commerciali, le tensioni geopolitiche e i disordini sociali, oltre alla continua incertezza sulla Brexit, si sono tutti uniti per creare un ambiente commerciale più duro del previsto per le compagnie aeree. Eppure l’industria è riuscita a raggiungere un decennio in nero, poiché la ristrutturazione e la riduzione dei costi hanno continuato a pagare dividendi. Le previsioni per il 2020 sono leggermente più luminose. La grande domanda per il 2020 è come si svilupperà la capacità, in particolare quando, come previsto, l’aeromobile 737 MAX ritornerà in servizio e arriveranno le consegne ritardate”, ha dichiarato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

I vettori nordamericani dovrebbero registrare nel 2020 un utile netto di $16,5 miliardi (in calo rispetto ai $16,9 miliardi del 2019). I vettori europei registreranno un utile netto di $7,9 miliardi nel 2020 (rispetto ai $6,2 miliardi previsti per il 2019), mentre i vettori dell’area Asia-Pacifico saranno aiutati dalla modesta ripresa del commercio mondiale e del trasporto aereo di merci, mostrando un utile netto di $6,0 miliardi nel 2020 (rispetto ai $4,9 miliardi nel 2019) con un margine netto del 2,2%.

I vettori del Medio Oriente stanno proseguendo un processo di ristrutturazione con un sostanziale rallentamento della crescita della capacità per il 2020. Dopo una crescita economica molto debole nel 2019, si prevede un rimbalzo nel 2020. La ristrutturazione e una crescita più forte aumenteranno le performance. Ma ciò richiederà tempo e si prevede una perdita per il terzo anno consecutivo, $1 miliardo da $1,5 miliardi nel 2019.

Si prevede che il numero di coppie di città uniche servite dalle compagnie aeree crescerà a 23.162 nel 2020 (+4,2% da 22.228 nel 2019), e del 126% sui livelli del 1998. La spesa globale dei consumatori e delle imprese per il trasporto aereo dovrebbe raggiungere $908 miliardi nel 2020, con un aumento del 4,0% sul 2019 ed equivalente all’1,0% del PIL globale.

(Ufficio Stampa IATA)