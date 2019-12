Blue Air lancia la nuova rotta da Torino a Comiso

Blue Air festeggia il 15° anniversario dal decollo del suo primo aereo nel 2004. Alla vigilia di questo importante traguardo, ed in particolare per il mercato italiano, Blue Air annuncia una nuova rotta dall’aeroporto di Torino a Comiso. Il vettore introduce anche i suoi voli stagionali da Torino a Reggio Calabria.

“Siamo felici di iniziare le operazioni su questa nuova rotta, collegando le due regioni italiane – Piemonte e Sicilia. Il nuovo servizio domestico migliorerà ulteriormente la connettività ed offrirà più opzioni ai nostri viaggiatori d’affari e di piacere. La nuova rotta mostra la rilevanza del mercato italiano per Blue Air ed è un’ulteriore riprova del nostro desiderio di crescere nella regione”, ha dichiarato Carsten Schaeffer, Chief Commercial Officer di Blue Air.

In linea con la propria strategia di crescita, Blue Air effettuerà un servizio due volte a settimana per l’aeroporto di Comiso, in Sicilia, ogni martedì e sabato dal 6 aprile. Le tariffe partono da 19,99 EUR / segmento e tutti i biglietti sono in vendita a partire da oggi sul sito Web https://www.flyblueair.com.

Per rendere il viaggio più facile e conveniente, Blue Air ha recentemente lanciato il programma Blue Benefits. Con tre diversi pacchetti, i passeggeri di Blue Air possono risparmiare fino a 324 euro all’anno (dopo un solo viaggio ed utilizzando il pacchetto Blue Benefits Friends). Per ulteriori informazioni sugli sconti Blue Benefits, visitare https://bluebenefits.com.

