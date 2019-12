Nuovi ordini per l’Airbus C295

Il Dipartimento della Difesa irlandese ha annunciato l’acquisizione di due Airbus C295 medium airlifters in maritime surveillance configuration. Con questo nuovo ordine, l’Irish Air Corps diventerà il 33° operatore a livello mondiale del C295. Entrambi gli aeromobili saranno equipaggiati con il Fully Integrated Tactical System (FITS) e con specifici mission sensors all’avanguardia, insieme alla nuova avionica Collins Aerospace Pro Line Fusion.

Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft at Airbus Defence and Space, ha detto: “Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra famiglia di operatori C295 all’Irish Air Corps. Questo nuovo ordine è un segnale di continua fiducia da parte di un Air Force che già opera due Airbus CN235″.

Airbus ha inoltre comunicato che la Czech Air Force ha siglato un contratto per l’acquisizione di due ulteriori Airbus C295 medium airlifters. Gli aeromobili, dotati di winglets, sono stati ordinati nella transport configuration e dovrebbero essere consegnati nella prima metà del 2021.

L’accordo porta a sei il totale di C295 che compongono la flotta dell’Aeronautica ceca. Insieme a questo accordo è stato firmato anche un contratto aggiuntivo per l’upgrade dei quattro C295 attualmente operati dalla Czech Air Force.

Alberto Gutiérrez, Head of Military Aircraft at Airbus Defence and Space, ha affermato: “Apprezziamo molto la fiducia dimostrata dalla Czech Air Force nello scegliere il C295. Questo ordine ripetuto rafforza la posizione del C295 in qualità di medium transport and patrol aircraft leader di mercato per operazioni in tutti gli scenari”.

Con questo nuovo ordine sale a 214 il numero totale degli ordini del C295 a livello mondiale.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)