Qantas decolla verso Tokyo Haneda

Qantas diventerà la prima compagnia aerea a lanciare voli senza scalo tra Melbourne e il Tokyo Haneda International Airport.

I voli tutto l’anno per Haneda opereranno quotidianamente dal 29 marzo 2020 con un Airbus A330, in sostituzione del servizio esistente della compagnia aerea tra Melbourne e il Tokyo Narita International Airport.

I voli integreranno i collegamenti giornalieri esistenti di Qantas da Sydney a Haneda, che la compagnia aerea australiana opera dal 2015.

Qantas sta inoltre apportando miglioramenti per i passeggeri che volano da Haneda. I clienti idonei sono ora in grado di accedere alla corsia prioritaria presso il checkpoint di sicurezza dell’aeroporto, nonché alla Sakura Lounge di Japan Airlines.

I nuovi voli sono in vendita da oggi su qantas.com o tramite agenzie di viaggio. I clienti che hanno già prenotato un viaggio da Melbourne a Narita verranno automaticamente trasferiti su questi servizi o possono prendere accordi alternativi.

L’annuncio arriva mentre decollano oggi i nuovi voli stagionali della compagnia aerea da Sydney a Sapporo. Qantas è l’unica compagnia aerea che collega l’Australia direttamente con la regione di Hokkaido e il servizio è la quinta rotta del vettore nazionale tra Australia e Giappone. Il vettore nazionale ha anche annunciato che estenderà il suo servizio stagionale a Sapporo per un altro anno.

Tino La Spina, Qantas International CEO, ha commentato: “Negli ultimi due anni, abbiamo ampliato la nostra rete aggiungendo tre nuove rotte in Giappone per soddisfare la crescente domanda: un servizio tutto l’anno a Osaka, un servizio stagionale a Sapporo e ora un nuovo servizio tra Melbourne e Haneda. Siamo l’unica compagnia aerea che opera dalle tre principali città della costa orientale dell’Australia – Sydney, Melbourne e Brisbane – in Giappone e offre ai nostri clienti la scelta di volare a Tokyo (Narita), Tokyo (Haneda), Osaka e da oggi, Sapporo. I nostri nuovi voli Melbourne-Haneda offrono ai nostri clienti un accesso molto più semplice al centro di Tokyo e ad uno dei mercati commerciali più importanti del mondo. Prevediamo che il nuovo servizio verso Haneda sarà particolarmente popolare tra i viaggiatori d’affari, che risparmieranno più di un’ora di tempo di transito per raggiungere la città, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Questo accade quando Qantas celebra il suo 72° anniversario di volo in Giappone questa settimana”.

(Ufficio Stampa Qantas Group)