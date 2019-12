Qatar Airways rinnova con successo la certificazione del proprio Environmental Management System

Qatar Airways ha ricevuto il riconoscimento del suo costante impegno nell’environmental management all’International Air Transport Association (IATA) Board of Governors meeting della scorsa settimana.

Durante l’incontro tenutosi a Ginevra il 05 dicembre 2019, il Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker, ha ricevuto il certificato da Alexandre de Juniac, Director General and CEO of IATA, a conferma del rinnovo dell’airlines status Stage 2 nello IATA’s Environmental Assessment programme (IEnvA).

Qatar Airways ha anche esteso l’ambito della sua certificazione per essere il più completo del settore, coprendo flight operations and corporate activities, così come catering and cabin services, cargo operations and ground handling activities, maintenance, repair and overhaul activities. La certificazione di Qatar Airways, inoltre, riconosce il suo successo nel soddisfare gli standard del settore per la prevenzione del traffico illegale di animali selvatici nel settore dell’aviazione.

Durante l’evento, Al Baker ha dichiarato: “Sono lieto di ricevere questo certificato che riconosce la solidità del nostro approccio sistematico alla gestione ambientale. Rimaniamo impegnati nel nostro impegno per la sostenibilità in tutte le nostre attività, promuovendo la leadership e la consapevolezza ambientale e allineandoci a standard internazionali come IEnvA”.

De Juniac ha dichiarato: “Congratulazioni a Qatar Airways per aver ottenuto il massimo livello di certificazione IEnvA. La sostenibilità in tutti gli aspetti è essenziale per il nostro settore e Qatar Airways ha dimostrato una leadership significativa nel campo della gestione ambientale. Il programma di valutazione ambientale IATA combina le più recenti competenze operative e gli standard per aiutare le compagnie aeree ad affrontare le performance ambientali e spero che più compagnie aeree seguiranno l’esempio nel perseguire la certificazione”.

Lo IATA’s IEnvA programme è un sistema di valutazione volontaria progettato per valutare e migliorare in modo indipendente la gestione ambientale delle compagnie aeree. Gli IEnvA Stage 2 Standards rappresentano il livello più alto di conformità IEnvA e richiedono che una compagnia aerea dimostri il miglioramento continuo delle performance ambientali. Qatar Airways è stata accreditata all’IEnvA Stage 2 da dicembre 2017 e il suo completo environmental management system fornisce le basi per offrire un miglioramento continuo rispetto ai suoi obiettivi ambientali.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)