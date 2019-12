British Airways volerà verso Portland

British Airways diventerà presto la prima compagnia aerea ad offrire un volo diretto tutto l’anno dal Regno Unito a Portland, nell’Oregon. Dal 1° giugno 2020, la compagnia aerea lancerà un servizio cinque volte alla settimana per la città dal terminal 5 di Heathrow.

La nuova rotta porterà il numero di destinazioni statunitensi verso cui vola la compagnia aerea da Londra fino a 27 e il numero di voli giornalieri offerti da British Airways e American Airlines come parte del loro transatlantic joint business fino a 86 al giorno.

Gli Atlantic Joint Business partners British Airways, American Airlines, Finnair e Iberia aggiungeranno otto nuove rotte tra Europa e Nord America a partire dalla prossima estate, tra cui il nuovo servizio di American Airlines da Boston a Londra Heathrow e la nuova rotta di Iberia da Madrid a Washington D.C.

I voli per Portland partiranno lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica e la rotta sarà operata da uno dei più nuovi velivoli di British Airways, il Boeing 787 Dreamliner. La rotta è disponibile per la prenotazione su ba.com.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Networks and Alliances, ha dichiarato: “Portland sarà una fantastica aggiunta alla nostra route map. Come principale centro tecnologico e di innovazione, la città attira un numero sempre crescente di visitatori internazionali. Dal 2015 abbiamo lanciato rotte per Pittsburgh, Charleston, Nashville, New Orleans e San Jose, e questa è la chiave della nostra joint business strategy che sta crescendo in tutto il Nord America. Siamo fiduciosi che il percorso sarà accolto calorosamente da viaggiatori business e leisure”.

British Airways ha lanciato 16 nuove rotte in tutto il mondo nel 2019, il suo centenario, compresi i voli diretti per Pittsburgh e Charleston negli Stati Uniti. Queste nuove rotte arrivano quando la compagnia aerea lancia un piano di investimento quinquennale di 6,5 miliardi di sterline, con particolare attenzione all’eccellenza nelle cabine premium, oltre a maggiore scelta e qualità per tutti i suoi clienti.

Oltre al joint business con American Airlines, i clienti potranno anche trarre vantaggio dal network e dalle relazioni potenziate di British Airways con Alaska Airlines, per offrire opportunità di viaggio senza interruzioni e opportunità di guadagnare miglia oltre Portland.

I clienti possono scegliere di ridurre il costo dei voli utilizzando il pagamento parziale con Avios.

(Ufficio Stampa British Airways)