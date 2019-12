HAC prende in consegna il suo primo ATR 42-600

ATR oggi ha consegnato il primo di due velivoli ATR 42-600 a Hokkaido Air System Co., Ltd (HAC), JAL Group Company. Questa consegna segna il primo passo nella sostituzione da parte di HAC della sua Saab 340 fleet. La consegna di questo aereo garantirà che la connettività aerea regionale essenziale in Hokkaido possa continuare.

L’ATR 42-600 offrirà a HAC una maggiore capacità a parità di costi operativi, generando opportunità per la compagnia aerea di aumentare i ricavi. Fornirà inoltre ai passeggeri di HAC una cabina moderna e confortevole con sedili di ultima generazione da 18″ e più spazio per i bagagli nelle cappelliere.

Tetsu Ohori, Chief Executive Officer of HAC, ha dichiarato: “Oggi è un giorno tanto atteso per Hokkaido Air System, segnando un nuovo capitolo della nostra storia. Abbiamo così tanti turisti che si godono la fantastica “Madre Natura” dell’Hokkaido, in inverno spesso con forte freddo e forti nevicate. Anche in condizioni così difficili, questo ATR 42 opererà bene e farà della nostra nuova attività un successo. Non vedo davvero l’ora di mostrare questo meraviglioso aereo a tutti in Hokkaido il più presto possibile”.

Stefano Bortoli, ATR Chief Executive Officer, ha osservato: “Il nostro aereo ha perfettamente senso per il mercato giapponese. I passeggeri giapponesi, che sono noti per chiedere il meglio in termini di comfort ed eco-responsabilità, apprezzeranno sia le emissioni ridotte dell’aeromobile sia la cabina moderna e confortevole. Questo, oltre all’imbattibile economia e alla necessità di mantenere una connettività regionale essenziale in Giappone, dimostra perché stiamo aumentando la nostra presenza nel Paese”.

Le stime di mercato di ATR prevedono che circa 900 aeromobili da 30-50 posti dovranno presto essere sostituiti, con i velivoli più vecchi e inefficienti che giungeranno al termine della loro vita. L’ATR 42-600 fa parte della famiglia di aeromobili regionali ATR, che include anche l’ATR 72-600, l’ATR 42-600S (Short Take-Off and Landing) e l’ATR 72-600F, l’unico nuovo regional freighter. Insieme, rappresentano la soluzione ideale e moderna per garantire che venga mantenuta la connettività essenziale per le comunità locali di tutto il mondo, volando in modo sostenibile, emettendo fino al 40% in meno di CO2 rispetto ai regional jets.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)