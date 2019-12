Air Caraïbes prende in consegna il suo primo A350-1000

Air Caraïbes (member airline of Groupe Dubreuil) ha preso in consegna il suo primo A350-1000, il più grande membro della famiglia A350 XWB, rendendolo il primo operatore francese del tipo. La compagnia aerea prevede di utilizzare i suoi A350-1000 insieme ai suoi tre A350-900 e sei A330 sulle rotte da Parigi ai Caraibi francesi. Il nuovo velivolo si integrerà perfettamente nella flotta esistente di Air Caraïbes grazie all’Airbus fleet commonality e offrirà ulteriore flessibilità alla compagnia aerea. In totale, Groupe Dubreuil ha tre A350-1000 in ordine.

L’A350-1000 di Air Caraïbes è configurato in un layout a tre classi con 429 posti (24 “Madras” Business, 45 “Caraïbes” Premium Economy e 360 ??”Soleil” Economy). Tutti gli A350 XWB sono dotati di una cabina Airspace silenziosa e confortevole con un nuovo sistema di illuminazione, che rafforza il senso di benessere e relax dei passeggeri sui voli a lungo raggio.

Alla fine di novembre 2019, la famiglia A350 XWB aveva ricevuto 959 ordini fermi da 51 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)