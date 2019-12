News Brevi – 19.12.2019

MALPENSA: GOSPEL IN AEROPORTO PER AUGURARE BUON NATALE – Questa mattina l’aeroporto di Malpensa ha augurato buon Natale ai passeggeri con le calde note del GOSPEL. La FREEGOSPELBAND formata da 8 cantanti, con le classiche tuniche bianche, hanno fatto risuonare le loro bellissime e potenti voci durante due distinti momenti musicali proponendo i migliori brani della tradizione natalizia per allietare i passeggeri in partenza per le vacanze. Le persone di diverse nazionalità si sono fermate ad ascoltare e a cantare intorno al coro i più famosi brani da “White Christmas” a “Oh Happy day”, da “Santa Claus is comin’ to town” fino a “Hallelujah”. Alle Terminal 2 il concerto è iniziato alle 10:15, mentre al Terminal 1 si è tenuto alle 12.30.

AVION EXPRESS FORNISCE QUATTRO A320 IN LEASING A LOT POLISH AIRLINES – Avion Express, il più grande narrow-body ACMI operator del mondo, ha raggiunto un accordo per il wet-lease di quattro Airbus A320 con la Polish National Airline LOT. In base all’ACMI agreeement, firmato fino al 31 maggio 2020, due velivoli Airbus A320 inizieranno a volare per LOT Polish Airlines dal 14 gennaio 2020 e altri due inizieranno le operazioni di volo il 1° febbraio 2020. Tutti gli aerei saranno basati a Varsavia e opereranno voli domestici e internazionali. “Abbiamo discusso di potenziali opportunità commerciali con LOT negli ultimi mesi ed è grandioso che questi colloqui si sono realizzati. LOT è uno dei vettori più in rapida crescita nel mercato attuale. Sarà nostro piacere fornire ACMI services a questo vettore”, ha affermato Darius Kajokas, CEO di Avion Express. Nel 2018 oltre 8,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato con LOT. Negli ultimi quattro anni, la compagnia polacca ha lanciato oltre 70 nuove destinazioni e acquisito 40 aeromobili. La flotta LOT attuale è composta da oltre 90 aeromobili.

BRITISH AIRWAYS: NUOVO VOLO DA LONDON CITY – I voli per la regione basca della Spagna decolleranno la prossima estate, quando British Airways avvierà una nuova rotta per San Sebastián. È la prima volta che voli verso la località turistica nel Golfo di Biscaglia opereranno dall’aeroporto di London City, con il servizio bisettimanale di British Airways durante i mesi estivi di punta da luglio a settembre. La compagnia aerea servirà cinque destinazioni spagnole direttamente dai Docklands la prossima estate. Rachel Riley, British Airways’ Head of Commercial at London City Airport, ha dichiarato: “Il lancio di questa nuova rotta da London City si rivelerà molto popolare tra i nostri clienti leisure alla ricerca di nuovi luoghi da esplorare. Sarà la prima volta che San Sebastián viene servita da London City e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’altra vacanza in partenza dal cuore di Londra”. British Airways effettuerà ulteriori modifiche al suo programma da Londra City la prossima estate con voli aggiuntivi per Berlino, Firenze, Glasgow, Manchester e Nizza. Ci saranno alcune riduzioni di frequenza verso Ginevra, Ibiza e Rotterdam. British Airways lancerà anche un nuovo servizio estivo da Glasgow a Palma l’anno prossimo. Ci sarà anche un volo settimanale extra da Stansted a Firenze dal 3 maggio.

AIR DOLOMITI E ACLI VERONA INSIEME PER RIDARE VITA ALLE RISORSE FARMACUETICHE – Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, stringe un nuovo accordo benefico con ACLI Verona grazie alla collaborazione con Federfarma Verona che ha promosso l’iniziativa. Tutti i farmaci presenti a bordo nei kit di primo soccorso, i cui componenti hanno scadenza non più conforme agli standard aziendali, verranno infatti donati agli enti caritativi del territorio per la distribuzione a soggetti in stato di bisogno. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto veronese R.e.b.u.s. Farma, gestito dalle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, la cui referente per il progetto è la Dott.ssa Arianna Capri, farmacista, e prevede il recupero di farmaci invenduti ancora in corso di validità presso le farmacie del territorio da destinare a persone in stato di bisogno. Il progetto con ACLI Verona, la cui referente per Air Dolomiti sarà Maria Cristina Silvestri – responsabile del Management ambientale, è il modo migliore di chiudere un anno all’insegna della solidarietà e della collaborazione. La compagnia ha così trovato giusta destinazione per tutti quei farmaci che, per scelta aziendale, non possono più essere presenti a bordo dei velivoli. Si vuole così anticipare un più ampio piano di sostegno ambientale a cui la compagnia aerea vuole dedicarsi nel corso dei prossimi anni, un impegno non solo verso il territorio circostante ma anche verso le persone che vi abitano.

PRATT & WHITNEY NOMINA IL NUOVO MANAGING DIRECTOR INDIA – Pratt & Whitney ha annunciato la nomina di Ashmita Sethi alla posizione di Managing Director per l’India. In qualità di senior leader di Pratt & Whitney nel paese, Sethi fornirà una direzione strategica per la crescita dell’azienda e gli obiettivi di business in India e guiderà tutte le operazioni di Pratt & Whitney nel paese, compresi i rapporti con i clienti e il supporto, il Customer Training Centre della compagnia in Hyderabad, Communications and Governmental Affairs”. La signora Sethi porta oltre 20 anni di esperienza nel settore aerospaziale e della difesa e si unisce a Pratt & Whitney dopo una illustre carriera in corporate & public affairs, communications con Boeing e Rolls Royce.

ROLLS-ROYCE: I BUSINESS AVIATION CUSTOMERS APPREZZANO SEMPRE DI PIU’ IL PROGRAMMA CORPORATECARE ENHANCED – Rolls-Royce ha annunciato di aver firmato oltre 300 CorporateCare Enhanced service contracts nell’anno da quando il programma è diventato disponibile. L’upgraded service package migliora il servizio CorporateCare di Rolls Royce per business jet customers. Il servizio CorporateCare Enhanced copre una vasta gamma di servizi aggiuntivi per i motori AE 3007 e Tay, inclusi unlimited troubleshooting and mobile repair team travel costs. Per i motori Pearl 15, Pearl 700, BR710 e BR725, copre anche la manutenzione dell’intero powerplant, inclusi servizi relaitivi a nacelle, engine build-up e thrust reverser unit. Il servizio è stato introdotto come standard per tutti i nuovi clienti CorporateCare dal 2019 in poi ed è anche presente come upgrade ai contratti esistenti. Alan Mangels, Rolls-Royce, VP Sales & Marketing – Business Aviation, ha dichiarato: “Da quando CorporateCare Enhanced è stato lanciato nel 2018, abbiamo visto una domanda molto forte da parte dei clienti che vedono quanto valore offre il programma”. Rolls-Royce è il principale business aviation engine supplier, con oltre 3.200 aeromobili in servizio. Oggi, CorporateCare copre oltre 2.000 aeromobili e oltre il 70% dei nuovi delivery Rolls-Royce powered aircraft sono iscritti al programma.

FIUMICINO: PARTNERSHIP TELEPASS-ADR, AL VIA LAVAGGIO DELL’AUTO ECOLOGICO E SOSTENIBILE NEI PARCHEGGI DELLO SCALO – L’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci aggiunge un altro tassello alla propria strategia di offrire ai passeggeri servizi e comfort basati sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente. A partire da oggi, presso i parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo romano è possibile lasciare in totale sicurezza la propria auto e ritrovarla completamente ripulita al ritorno dal viaggio aereo. Il servizio di lavaggio è reso possibile grazie a una partnership raggiunta tra Aeroporti di Roma, Telepass e Wash Out, una startup innovativa specializzata nella pulizia delle automobili nei luoghi pubblici, attraverso prodotti non inquinanti e senza usare un solo goccio di acqua. La pulizia dell’auto “waterless” per i clienti Telepass è già attiva a Roma, Milano, Torino e Firenze da diversi mesi: basta infatti parcheggiare su strada e richiedere tramite l’app Telepass Pay l’intervento degli addetti di Wash Out. Il servizio diventa ora disponibile anche nell’aeroporto di Fiumicino, uno degli scali più attenti, a livello europeo, al contenimento dei consumi idrici ed elettrici, oltre che al riciclo di rifiuti e al consumo di suolo. Telepass, per invogliare i propri clienti, che già oggi possono parcheggiare con il dispositivo presso i parcheggi di fronte ai Terminal di Fiumicino, offrirà il primo lavaggio gratuito a chi lo prenoterà attraverso l’App entro il prossimo 31 gennaio. Il lavaggio auto è parte integrante della strategia di diversificazione dei servizi che ha trasformato Telepass in un vero e proprio hub di pagamenti digitali legati al mondo della mobilità. A Roma, oltre al Lavaggio Auto, sono già attivi attraverso l’App Telepass Pay i servizi: Strisce Blu, Taxi, Rifornimento Auto, Bike Sharing gratuito per tutto il 2020.

BRITISH AIRWAYS E IBERIA RICEVONO LA IATA NDC @SCALE CERTIFICATION – British Airways e Iberia hanno annunciato oggi che entrambe le compagnie aeree hanno ottenuto l’International Air Transport Association (IATA) NDC Certification NDC @Scale status. Questo è un altro passo significativo compiuto da entrambe le compagnie aeree, a dimostrazione del loro impegno e continuo investimento nel miglioramento delle capacità NDC per i loro clienti. L’NDC Certification NDC @Scale status è il livello di certificazione più alto che IATA fornisce alle compagnie aeree sullo standard NDC; una serie di criteri che dimostrano che entrambe le compagnie aeree hanno le capacità per guidare volumi di transazioni NDC, consentire servizi di assistenza migliorati e supportare i clienti in modo efficace.

BRITISH AIRWAYS SPERIMENTA ROBOT PER GUIDARE I CLIENTI IN AEROPORTO – Nell’ultima fase dell’investimento di British Airways nell’automazione aeroportuale, la compagnia aerea ha annunciato che dal 2020 metterà alla prova robot autonomi basati sull’intelligenza artificiale presso il Terminal 5 di Heathrow, per aiutare alcuni dei 90.000 clienti che viaggiano attraverso il terminal ogni giorno a navigare attraverso l’aeroporto, liberando gli airport hosts che quindi aiuteranno i clienti con domande più complesse. I robot all’avanguardia dell’azienda tecnologica BotsAndUs sono programmati per interagire con i passeggeri in più lingue utilizzando la tecnologia di traduzione più recente per rispondere a migliaia di domande, comprese le informazioni sui voli in tempo reale. Inoltre, utilizzando la tecnologia di geolocalizzazione e dozzine di sensori avanzati per monitorare costantemente un raggio di 360°, il robot si sposterà nel terminal liberamente e in sicurezza, scortando i clienti verso luoghi specifici come le Special Assistance and Family Check-In zones.

I VOUCHER REGALO RYANAIR SONO LA SCELTA PREFERITA TRA I CLIENTI DI SESSO MASCHILE PER I DONI “LAST MINUTE” – Ryanair ha comunicato oggi un aumento del 60% del numero di clienti uomini che scelgono i Voucher Regalo per i doni last minute. Ryanair ha confermato che le clienti di sesso femminile comprano i Voucher Regalo con largo anticipo, mentre le spese last minute sono dominate dagli acquirenti di sesso maschile, che doppiano le clienti nella corsa finale agli acquisti prima di Natale. Ryanair ricorda inoltre a tutti coloro che devono ancora fare qualche acquisto natalizio, che è possibile optare per un Voucher Regalo, disponibile sul sito Ryanair.com, regalando così un viaggio a scelta tra una delle 220 destinazioni Ryanair. I Voucher Regalo, disponibili a partire da 25 Euro, possono essere personalizzati con un messaggio di auguri.