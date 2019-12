Embraer e la Brazilian Air Force studiano lo sviluppo congiunto di un nuovo light military transport aircraft

Embraer e la Brazilian Air Force (FAB) hanno firmato oggi un protocollo d’intesa che avvia lo studio per il potenziale sviluppo di un nuovo light military transport aircraft.

Lo studio cerca di identificare alternative e soluzioni per soddisfare le esigenze operative della FAB, in particolare nella regione amazzonica e in ambienti austeri, comprese piste non pavimentate, corte e danneggiate situate in aree remote. Basandosi sull’elevato livello di innovazione e capacità tecnologica di Embraer, lo studio cercherà anche di esplorare nuove tecnologie per fornire soluzioni alle esigenze di FAB, come diverse architetture di sistema, soluzioni per piattaforme innovative e propulsione ibrida-elettrica, tra gli altri.

FAB, che nel 2019 ha ricevuto le sue prime unità del KC-390 Millennium, multi-mission tactical military airlifter, cerca con questo studio di integrare e modernizzare le sue capacità di trasporto nei segmenti più piccoli, al fine di soddisfare ampiamente e completamente le esigenze del Brasile.

Basato su una solida esperienza di cooperazione, che unisce le capacità di esecuzione di Embraer e i requisiti innovativi e ad alte performance di FAB, lo studio coprirà anche la global market demand per il nuovo velivolo.

Secondo l’accordo, Embraer effettuerà studi di mercato per lo sviluppo del nuovo velivolo, mentre FAB fornirà la sua esperienza nelle operazioni di aeromobili in questo segmento.

“Siamo fiduciosi che l’esperienza della Brazilian Air Force ci aiuterà a stabilire i requisiti più appropriati per questo studio, con il risultato di un aereo estremamente capace”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security. “Embraer è più che all’altezza della sfida. Il nostro nuovo prodotto, il C-390 Millennium multi-mission transport aircraft, sta avviando le operazioni e questo nuovo progetto sarà strumentale al mantenimento e al miglioramento delle capacità ingegneristiche e tecnologiche di Embraer, per soddisfare le difficili esigenze di FAB e di altri clienti in tutto il mondo”.

“Lo scopo di questo memorandum è formalizzare l’intenzione di Embraer di sviluppare un light transport aircraft per portare merci e personale. La partecipazione della Brazilian Air Force riguarda principalmente la condivisione di competenze, basate su progetti che Embraer e l’Aeronautica brasiliana hanno già sviluppato in collaborazione, per soddisfare le esigenze dell’Aeronautica nel tempo”, ha dichiarato il Lieutenant-Brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez, Brazilian Air Force Commander.

(Ufficio Stampa Embraer)