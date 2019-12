Ernest Airlines: nuove destinazioni in partenza da Milano Bergamo

Grandi novità per Ernest Airlines, che a partire dalla Summer Season 2020 opererà cinque nuovi collegamenti. Ernest, che ormai offre un servizio regolare con voli diretti in partenza dallo scalo internazionale di Milano Bergamo verso Kiev, Leopoli e Tirana, punta ora alla conquista del mercato occidentale e anche di quello domestico.

Le nuove destinazioni mare all’insegna del divertimento e del relax sono affiancate da una destinazione romantica e affascinante come Tolosa, Francia del sud, nominata anche la Città Rosa per il colore dominante dei suoi antichi edifici.

In dettaglio, le new entry operate da Milano Bergamo dal vettore sono: Tolosa, Minorca, Ibiza e Olbia già acquistabili sul sito Ernest Airlines https://www.flyernest.com/it/ con tariffe a partire da 39 euro.

A breve saranno in vendita sul sito della compagnia anche i voli in partenza da Milano Bergamo per Odessa, una destinazione turistica alternativa per chi ama provare nuove esperienze e conoscere nuovi posti. La famosa città ucraina infatti è conosciuta non solo per il divertimento serale ma anche per le ampie spiagge che affacciano sul Mar Nero.

Frequenze delle nuove destinazioni di Ernest Airlines da Milano Bergamo:

– Tolosa verrà operata tutto l’ anno a partire dal 10 aprile 2020, inizialmente con due frequenze settimanali (ogni lunedi, venerdi). Dal 17 giugno al 16 settembre verrà operata anche il mercoledì.

– Ibiza verrà operata con tre frequenze settimanali a partire dal 29 maggio 2020: il lunedì, venerdì e domenica. A partire dal 26 giugno verrà operata anche il mercoledì.

– Minorca verrà operata con due frequenze settimanali, martedì e sabato.

– Olbia verrà operata con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e domenica.

– Odessa verrà operata tutto l’anno con due frequenze settimanali: giovedì e domenica a partire dal 2 aprile 2020.

Continueranno regolarmente anche i voli da Milano Bergamo per Kiev, Lviv e Tirana, con un aumento di frequenze verso Tirana, con voli bi-giornalieri con partenze al mattino e la sera, e con frequenze giornaliere per Kiev a partire da fine febbraio.

Chady El Tannir, CEO di Ernest ha commentato: “Con soddisfazione possiamo affermare di aver penetrato il mercato ucraino e albanese anche grazie all’aeroporto di Milano Bergamo. Alla luce dell’ampliamento della flotta, ci sentiamo pronti ad espanderci anche in Europa Occidentale, puntando a servire destinazioni prevalentemente leisure che ci permetteranno di soddisfare la domanda di un nuovo segmento traveller. Garantiremo inoltre collegamenti diretti con la capitale aeronautica francese: Tolosa in Francia, offrendo tre frequenze settimanali, ben studiate per le esigenze della clientela business, ma anche leisure. Non mancherà nel 2020 anche l’ingresso di Ernest sul domestico, con la tratta da Milano (BGY) su Olbia”.

“La programmazione annunciata da Ernest Airlines sul nostro aeroporto ne rafforza la presenza in termini operativi e di importanza, trattandosi di un vettore italiano che lega una componente significativa della propria attività a Milano Bergamo. Ernest Airlines contribuisce ad ampliare il network di destinazioni, che riflettono anche una grande valenza strategica e consentono di offrire all’utenza dell’aeroporto una gamma sempre più ricca di opportunità di voli”, dichiara Giacomo Cattaneo, direttore aviation di SACBO.

(Ufficio Stampa Ernest Airlines)