News Brevi – 21.12.2019

BRITISH AIRWAYS: INVESTIMENTI IN NUOVI AEROMOBILI, NUOVE ROTTE E MIGLIORAMENTI NEL SERVIZIO CLIENTI NELL’ANNO DEL CENTENARIO – Il 2019 è stato l’anno in cui British Airways ha celebrato il suo centenario, con la visita di Sua Maestà la Regina e quattro heritage livery aircraft. Oltre a queste e molte altre iniziative, la compagnia ha preso in consegna una dozzina di nuovi aeromobili moderni ed efficienti, compresi gli A350 e A320neo. La compagnia aerea inoltre ha accolto con favore la sua nuova Club Suite, offrendo ai clienti un accesso diretto al corridoio, una porta per maggiore privacy e lussuosi posti letto in una configurazione 1-2-1. Inoltre, ha continuato a investire in nuove cabine con l’aggiornamento dei suoi 777. La capogruppo di British Airways, IAG, è diventata il primo gruppo di compagnie aeree al mondo ad annunciare un nuovo e severo obiettivo per net zero carbon emissions entro il 2050, con British Airways che ha annunciato che compenserà le emissioni di carbonio dei suoi clienti su tutti i voli nazionali dal 2020. La compagnia aerea ha continuato il lancio del WiFi in streaming su tutta la sua flotta, ed un nuovo concetto di design è stato introdotto per le lounge della compagnia aerea a New York-JFK, San Francisco, Johannesburg, Ginevra e Linate. British Airways ha operato il suo più grande programma negli ultimi dieci anni con nuove rotte per Charleston, Pittsburgh, Osaka, Islamabad, Dammam, Milano Bergamo, Spalato, Lubiana, Montpellier, Lione, Amburgo, Bastia, Preveza, Monaco e Kos.

GIUBILEO LAURETANO: A BARI ARRIVA LA STATUA DELLA MADONNA DI LORETO – Da domenica 22 dicembre a giovedì 9 gennaio nella Cappella dell’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari sosterà la statua della Madonna di Loreto, Protettrice degli Aviatori. L’esposizione della Sacra effige rientra tra le attività del Giubileo Lauretano, in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti, i principali aeroporti italiani e Alitalia, con la collaborazione dell’Aero Club d’Italia, sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività dell’anno giubilare. La Statua arriva a Bari proveniente da Pescara a bordo di un aereo dell’AeroClub di Bari. “Siamo emozionati e onorati che l’aeroporto di Bari e la Puglia siano stati individuati tra le prime tappe di questo straordinario percorso di fede che toccherà tutti i più importanti aeroporti italiani”, dichiara Antonio Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia. La statua ripartirà alla volta dell’aeroporto di Roma Fiumicino, prima tappa di un lungo itinerario che, sino al rientro ad Ancona il 10 dicembre del prossimo anno, toccherà anche gli aeroporti di Cagliari, Milano Linate, Palermo, Catania, Torino, Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Reggio Calabria, Napoli, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Firenze e Perugia. Contestualmente all’itinerario tra gli aeroporti civili italiani, altre due statue della Madonna di Loreto sosteranno rispettivamente in alcuni scali internazionali, da Buenos Aires a Manila – per citare alcune tappe – e in alcuni aeroporti militari italiani.