Air Canada prende in consegna il suo primo Airbus A220

Air Canada ha preso in consegna il suo primo A220-300, progettato, costruito e consegnato dalle Mirabel A220 programme facilities in Canada. Il primo velivolo da un ordine di 45 entrerà in servizio nel gennaio 2020, rendendo Air Canada la prima compagnia aerea ad operare con l’A220-300 in Nord America.

L’A220 consentirà alla compagnia aerea con base a Montreal di trasportare comodamente i passeggeri su varie rotte in Canada e negli Stati Uniti, offrendo una cabina a doppia classe che può ospitare 137 passeggeri: 12 in business class e 125 in economy class.

“Questo è un momento molto atteso per Air Canada e diamo il benvenuto a questo aereo rivoluzionario nella nostra flotta, il prossimo passo nella nostra fleet modernisation. Non solo ci consentirà di trasportare i nostri clienti in tutta comodità, ma anche di promuovere il nostro impegno ambientale con la sua efficienza. L’A220 consentirà ad Air Canada di rafforzare la nostra posizione sui transborder and transcontinental markets e sarà la chiave per la nostra continua crescita. I nostri clienti trarranno vantaggio dalle innovative caratteristiche di design dell’A220, tra cui una scelta di due cabine spaziose e confortevoli, cappelliere più spaziose, finestrini più grandi e un’esperienza più silenziosa in volo”, ha affermato Michael Rousseau, Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer at Air Canada.

“Questa consegna è un momento storico e rende estremamente orgogliosi tutti noi di Airbus Canada. Tra poche settimane, i canadesi saranno in grado di volare a bordo di questo aereo progettato e assemblato in Canada, per la prima volta nella distintiva ed emblematica Maple Leaf livery di Air Canada che simboleggia il Canada nel mondo”, ha affermato Philippe Balducchi, CEO, Airbus Canada Limited Partnership and Head of Country, Canada for Airbus.

Essendo l’unico velivolo appositamente costruito per questo specifico small single-aisle market segment, l’A220 consentirà ad Air Canada di aprire nuove rotte che prima non erano possibili. Insieme, le performance, l’economia e le caratteristiche di comfort dell’A220 consentiranno ad Air Canada di volare da Montreal a Seattle e da Toronto a San Jose, a partire dalla primavera del 2020.

Completamente in linea con il piano di Air Canada di diventare una compagnia aerea sostenibile, l’A220 presenta una riduzione del 50% della noise footprint rispetto ai velivoli della generazione precedente e emissioni di NOx inferiori del 50% rispetto agli standard del settore, rappresentando un ottimo velivolo per gli aeroporti della zona.

Air Canada opera attualmente una flotta di 116 aeromobili Airbus.

Il primo A220 di Air Canada sarà presentato al pubblico e ai media durante una cerimonia presso la sede della compagnia aerea a Montreal il 15 gennaio 2020.

Alla fine di novembre 2019, l’A220 aveva accumulato 530 ordini. Circa 100 A220 sono attualmente in servizio con 6 operatori in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)