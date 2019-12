Finnair: ultimati i lavori della lounge non Schengen

E’ stata inaugurata la lounge Finnair nell’area non-Schengen dell’aeroporto di Helsinki. Ci sono due aree all’interno della lounge rinnovata: la Finnair Business Lounge e la Finnair Platinum Wing. La nuova Platinum Wing è stata aperta nel giugno di quest’anno.

Una vetrina per il design nordico contemporaneo, la lounge offre una serie di nuovi spazi tutti da esplorare e un’offerta raffinata di cibi e bevande.

“Con più passeggeri che attraversano l’hub di Finnair di Helsinki, il nuovo complesso lounge aumenta la capienza e lo spazio per sedersi”, afferma Karim Al-Soufi, vicepresidente di Ground Experience. “In totale il nuovo complesso di sale combinato offre 200 posti aggiuntivi rispetto alle precedenti sale”.

“Durante tutto il processo di progettazione, abbiamo utilizzato molto tempo per capire come i nostri clienti utilizzano le lounge e quali siano le loro esigenze. Questo, a sua volta, ha influenzato la progettazione degli spazi e dei servizi”, afferma David Kondo, Responsabile della progettazione dei prodotti per l’esperienza dei clienti di Finnair. “Il risultato è una lounge che offre una varietà di spazi e stili di seduta diversi, offrendo ai nostri clienti diverse opzioni su come vogliano trascorrere il loro tempo”.

L’estetica del nuovo complesso lounge segna l’emergere del nuovo linguaggio di design di Finnair incentrato su nordicità, semplicità, linee pulite, materiali naturali e texture per offrire un’esperienza più calda e più “umana”. La selezione di mobili comprende pezzi dal design moderno e classico di rinomati marchi nordici che resistono alla prova del tempo. Ad esempio, l’area d’ingresso presenta le sedie a palla di Eero Aarnio.

Oltre alla Platinum Wing precedentemente aperta, la lounge Business Class è stata progettata da una collaborazione fra KOKO3 con sede a Helsinki, Tangerine con sede a Londra e il team di progettazione interno di Finnair.

Gli ospiti possono assaggiare sapori nordici con un menu che presenta i migliori prodotti locali di stagione. La lounge è gestita in collaborazione con il fornitore alimentare finlandese Fazer, che preparerà il cibo in un nuovo concetto di cucina aperta con accorpata una sala da pranzo dedicata. Il menu a rotazione comprende una scelta di tre portate principali con carne, pesce e opzioni vegetariane, sei insalate e una vasta selezione di dessert. Un nuovo bar a servizio completo funzionerà nelle ore di punta, offrendo una gamma di bevande tra cui alcolici di qualità e caffè speciali. Diverse stazioni di bevande sono sparse in tutta la lounge, accanto a un’area di “caffè veloce” nella parte anteriore per coloro che hanno fretta.

La nuova lounge è suddivisa in una varietà di salette più piccole allineate alle diverse esigenze e attività dei clienti. Più ci si addentra nello spazio e più silenzioso e privato diventa. Sono disponibili diverse opzioni di posti a sedere, che vanno dai posti in stile social adatti a gruppi fino a posti a sedere più privati. Una nuova area familiare fornita di giochi e attività è disponibile per chi viaggia con bambini.

Ci sono prese di corrente in quasi tutte le sedute. Sono inoltre disponibili cabine telefoniche insonorizzate e strutture per stampare. Per coloro che desiderano rinfrescarsi, è possibile prenotare, con un sistema touchscreen, cinque suite doccia equipaggiate con i prodotti cosmetici L:A Bruket.

La lounge Business Class è disponibile per tutti i clienti Finnair Business Class, i soci Finnair Plus Gold e oneworld Sapphire quando il volo di partenza parte dall’area non Schengen ed è gestito e commercializzato da una compagnia aerea oneworld. Tutti gli altri clienti possono acquistare l’accesso alla lounge per le ore non di punta in anticipo o alla reception della lounge. La lounge è aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 24:00.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)