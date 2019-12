Qatar Airways e Ente Turismo Malesia Italia insieme per valorizzare il potenziale turistico della Malesia

Qatar Airways e l’Ente del Turismo Malesia Italia insieme con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere la meta asiatica ai viaggiatori italiani e supportare la crescita del turismo verso la Malesia, promuovendo il paese e Langkawi, la nuova destinazione servita dalla compagnia da ottobre 2019.

Langkawi è una delle destinazioni più ambite in Malesia, la compagnia si conferma dunque un partner attivo contribuendo ad incrementare l’accessibilità per i passeggeri italiani e il turismo verso l’arcipelago. Nasce da questo obiettivo condiviso la campagna promossa insieme a Ente del Turismo Malesia Italia, live dal mese di dicembre. Le azioni di co-marketing mirano a promuovere la visibilità sulla Malesia, rivolgendosi sia al trade sia ai consumatori, con attività above the line che comprendono: una campagna di digital advertising, branded posts, promozione sulle pagine ufficiali di Instagram e Facebook e sui canali proprietari di Qatar Airways, attività di workshop per il trade.

Ma non solo: due tram interamente brandizzati Qatar Airways e Ente del Turismo Malesia Italia saranno protagonisti per un mese delle vie di Milano.

“La Malesia è un paese con un forte potenziale da sviluppare sul mercato italiano e Langkawi sta rapidamente diventando una delle destinazioni più ambite del sud-est asiatico – ha affermato Mate Hoffmann, Country Manager ltalia e Malta di Qatar Airways. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea mediorentale a volare su questa bellissima isola, una destinazione in cui crediamo fortemente e su cui abbiamo scelto di investire. I nostri passeggeri, infatti, possono volare a Langkawi da ottobre 2019, un’assoluta novità, scegliendo tra cinque voli alla settimana, che diventeranno sette nel 2020. E’ in questo contesto, di grande attenzione al mercato italiano e di valorizzazione della connettività con la Malesia, che abbiamo scelto con soddisfazione di promuovere una campagna in collaborazione con l’Ente della Malesia – proprio per invitare i potenziali viaggiatori italiani a scoprire questo paradiso tropicale”.

Langkawi rappresenta la terza destinazione di Qatar Airways in Malesia dopo Kuala Lumpur e Penang, un investimento che conferma i piani di espansione della compagnia aerea nel sud-est asiatico. La compagnia, infatti, ha recentemente (ottobre 2019) iniziato a volare verso Langkawi, via Penang, cinque volte alla settimana dai quattro gateway italiani, con un aumento a 7 frequenze settimanali nel 2020, operando con Boeing 787 Dreamliner, con 22 posti in classe Business e 232 posti in classe Economy, con cabine spaziose e interni appositamente progettati.

Per l’occasione tariffe di lancio agevolate in Economy class per i passeggeri italiani: per lasciarsi sorprendere dallo scenario di Langkawi è possibile prenotare il proprio viaggio a partire da 499 Euro, per ammirare lo scenario mozzafiato di Penang o cogliere lo skyline di Kuala Lumpur, a partire da 549 Euro (tariffe di lancio valide fino al 31 gennaio 2020).

I passeggeri italiani possono approfittare di ottime combinazioni per raggiungere la Malesia dai principali aeroporti di Milano, Roma, Pisa e Venezia, sfruttando le coincidenze dei voli in partenza da Doha diretti a Langkawi e Penang – con 5 frequenze settimanali operate da Boeing 787 Dreamliner – e a Kuala Lumpur con 21 voli settimanali da Doha operati da Boeing 787 Dreamliner, Airbus 330 e Airbus 350. I passeggeri che volano in classe Business potranno vivere l’innovativa esperienza di volo con Qsuite, la pluripremiata poltrona di Business class.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)