News Brevi – 24.12.2019

MITSUBISHI AIRCRAFT: PROSEGUE IL LAVORO VERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA SPACEJET – Con oltre 450 dipendenti sul posto, l’esperienza globale collettiva ospitata presso il Mitsubishi Aircraft Corporation’s Moses Lake Flight Test Center (MFC) è il motore della continua progressione del programma SpaceJet verso la certificazione e l’entrata in servizio commerciale. Nelle ultime settimane il Mitsubishi Aircraft team ha dato il benvenuto a una serie di corrispondenti internazionali nella sua Moses Lake facility per uno sguardo in prima persona al lavoro che consentirà di certificare e consegnare il primo commercial Japanese jetliner di sempre.

ETIHAD AIRWAYS INCREMENTA I VOLI VERSO EGITTO E OMAN – Etihad Airways effettuerà le sue rotte stagionali da Abu Dhabi ad Alessandria, Egitto e Salalah, Oman, dal 25 giugno al 15 settembre 2020. Grazie al successo delle rotte nel 2019, il periodo di operazioni è stato esteso di tre settimane e un nuovo quinto servizio settimanale è stato introdotto su entrambe le rotte il venerdì, integrando le partenze esistenti il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica. Entrambi i voli saranno operati da un Airbus A320. Con l’aggiunta di queste destinazioni stagionali, la compagnia aerea opererà un totale di 33 voli settimanali per l’Egitto, 28 voli per il Cairo e cinque per Alessandria. La compagnia aerea opererà un totale di 26 voli settimanali per l’Oman, con 21 voli settimanali per Muscat e cinque per Salalah.