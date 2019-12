Test in volo per il drone bersaglio M-40 di Leonardo

Il drone bersaglio M-40 di Leonardo ha di recente concluso una serie di voli nell’ambito di una campagna di test in Italia. I droni hanno simulato delle moderne minacce aeree, consentendo una dimostrazione realistica delle capacità dei missili terra-aria Mistral di MBDA.

L’M-40 è l’ultima versione nell’ambito della famiglia di droni-bersaglio Mirach di Leonardo. È in grado di riprodurre un’ampia varietà di aerei e missili, inclusi radar e minacce all’infrarosso.

Durante la dimostrazione, a cui hanno assistito quindici delegazioni internazionali, l’M-40 ha simulato delle piattaforme aeree nemiche. Il missile Mistral ha intercettato l’obiettivo, consentendo a MBDA di raccogliere dati preziosi sulle sue prestazioni. In totale gli aero-bersagli M-40 hanno effettuato 6 voli tra il 28 ottobre e il 6 novembre.

Una flotta di M-40 è attualmente in servizio con le Forze Armate italiane. Leonardo opera e gestisce questi sistemi per conto delle Forze Armate italiane fornendo attività di addestramento dell’equipaggio e supporto. Altri Paesi, tra cui alcuni i cui rappresentanti hanno partecipato ai test, hanno mostrato interesse per un modello di servizio simile a quello nazionale. Tuttavia, l’M-40 è disponibile sul mercato anche come prodotto a sé stante.

Leonardo offre l’M-40 insieme all’aereo-bersaglio Mirach 100/5. Quest’ultimo è stato utilizzato per oltre 20 anni da diverse Forze Armate: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Regno Unito, Algeria, Argentina e Israele hanno impiegato i sistemi della famiglia Mirach per scopi di addestramento. L’esperienza maturata, unita ai più recenti sviluppi tecnologici, hanno permesso a Leonardo di creare l’M-40, che coniuga prestazioni medio-alte a costi comparabili a quelli di sistemi di fascia più bassa. L’M-40 può volare per 60 minuti, ha un ottimo rapporto costo-efficacia ed è in grado di coprire una vasta gamma di esigenze di test e formazione.

Leonardo continua a offrire anche il bimotore Mirach 100/5 ai clienti che hanno necessità di sistemi dalle prestazioni più elevate.

(Ufficio Stampa Leonardo)