Nuova campagna per Air Europa, offerte per volare fino a giugno

Il vettore spagnolo Air Europa ha inaugurato il 2020 con la nuova campagna “Time To Fly“, proponendo offerte per tutte le destinazioni del network su prenotazioni che permettano di volare dal 7 gennaio fino al 18 giugno 2020.

“Time to Fly” offre voli a partire da 89 euro per la Spagna, mentre si potrà viaggiare ai Caraibi e in Centro America con quote da 449€ e in Sud America da 499€.

Le offerte sono valide per prenotazioni effettuate entro il prossimo 19 gennaio, per partenze entro metà giugno, ad eccezione di alcuni periodi di blackout qui indicati:

Voli domestici Spagna 28/02/20 – 02/03/20 03/04/20 – 19/04/20 30/04/20 – 03/05/20

Voli Europei: 28/02/20 – 02/03/20 03/04/20 – 19/04/20 30/04/20 – 03/05/20

Voli per Colombia 10/04/20 – 13/04/20

Voli per America Latina, Caraibi e Stati Uniti 03/04/20 – 08/04/20



La tariffa più economica include il solo bagaglio a mano, mentre sui voli tra le isole spagnole viene estesa al bagaglio in stiva.

