Spirit Airlines finalizza ordine per 100 aeromobili A320neo Family

Spirit Airlines, con base negli Stati Uniti, ha concluso un purchase agreement con Airbus per 100 aeromobili A320neo family. In ottobre, le due parti avevano firmato e annunciato un memorandum of understanding (MoU) per l’acquisto di un massimo di 100 velivoli – un mix di A319neo, A320neo e A321neo – per soddisfare i futuri requisiti della flotta della compagnia aerea.

Spirit ha base nel sud della Florida ed è la compagnia aerea in più rapida crescita negli Stati Uniti, con voli negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. La compagnia aerea annuncerà la selezione dei motori in un secondo momento.

La famiglia A320neo, comprendente A319neo, A320neo e A321neo, offre una riduzione del consumo di carburante di circa il 20% e una rumorosità inferiore del 50% rispetto ad aeromobili della generazione precedente, grazie all’incorporazione delle più recenti tecnologie tra cui motori di nuova generazione e Sharklets.

I firmo orders in tutto il mondo per la famiglia A320neo ora hanno superato 7.300 aerei da oltre 110 clienti globali.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)