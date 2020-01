Brussels Airlines semplifica la sua offerta di fidelizzazione

Per semplificare la sua offerta di programmi fedeltà, Brussels Airlines ha deciso di offrire ai suoi clienti solo un loyalty program, Miles & More. Di conseguenza, il programma LOOP lanciato nel 2015 sarà sospeso dal 1° febbraio 2020. I membri LOOP possono comunque utilizzare i propri LOOPs per un periodo di 12 mesi, fino al 31 gennaio 2021.

Sono passati più di quattro anni da quando Brussels Airlines ha lanciato LOOP, progettato per i clienti di Brussels Airlines che viaggiano regolarmente, ma non volano abbastanza per ricevere significativi benefici dai tradizionali programmi frequent flyer. Tuttavia, Miles & More ha ampiamente sviluppato la sua offerta negli ultimi anni e le possibilità di guadagnare e spendere miglia, avvicinandosi quindi molto ai vantaggi offerti da LOOP.

Sapendo che molti LOOP members di Brussels Airlines sono anche Miles & More members e osservando gli sviluppi del Miles & More frequent traveler program, la compagnia aerea con base a Bruxelles ha deciso di interrompere LOOP e concentrarsi sulle interessanti caratteristiche del programma Miles & More.

Dal 1° febbraio 2020 quindi non sarà più possibile né iscriversi al programma LOOP né guadagnare LOOP. Tutte le prenotazioni che includono un LOOP number valido effettuate entro il 31 gennaio 2020 e volate entro il 31 gennaio 2021 su Brussels Airlines-operated flights saranno comunque ricompensate in LOOP. I membri LOOP possono comunque utilizzare i propri LOOP entro il 31 gennaio 2021 per prenotare qualsiasi Brussels Airlines-operated flight (secondo i termini e le condizioni LOOP).

