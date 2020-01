American Airlines: accordo con Boeing per il risarcimento del danno dovuto al grounding del 737 MAX nel 2019

American Airlines ha condiviso oggi con il suo team che la compagnia ha raggiunto un accordo confidenziale con Boeing in merito al risarcimento dei danni finanziari subiti nel 2019 a causa della messa a terra dei velivoli Boeing 737 MAX della compagnia aerea.

“Nonostante le continue sfide poste dalla messa a terra, i membri del team di American Airlines continuano a fare un lavoro incredibile prendendosi cura dei nostri clienti”, ha dichiarato Doug Parker, Presidente e CEO di American. “La nostra capacità come compagnia aerea di superare questi tempi senza precedenti è merito del nostro team fenomenale ed è stato importante per noi concludere un accordo prima della fine dell’anno. A nome del Board of Directors, siamo orgogliosi di fare il possibile per includere questa compensazione nel nostro 2019 profit-sharing program, anche se la compensazione verrà ricevuta per diversi anni”.

Vista la prevista riduzione dell’annual operating income per il 2019 a seguito del MAX grounding, il Board of Directors di American ha autorizzato che una parte discrezionale della transazione sarà restituita ai membri del team di American Airlines attraverso il programma di partecipazione agli utili 2019 della compagnia. Ulteriori informazioni verranno condivise in seguito.

American continuerà le sue conversazioni con Boeing per quanto riguarda il risarcimento dei danni relativi alla messa a terra dei MAX oltre il 2019 e qualsiasi risarcimento futuro sarà condiviso in modo simile con i suoi membri del team.

(Ufficio Stampa American Airlines)