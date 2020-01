News Brevi – 07.01.2020

AMERICAN AIRLINES E BRITISH AIRWAYS SEGNANO L’INIZIO DEL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DEL JFK – Oggi, gli Atlantic Joint Business partners American Airlines e British Airways si sono uniti al New York Gov. Andrew Cuomo e alla Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) per annunciare l’avvio di un investimento di $344 milioni presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) Terminal 8. “Il nostro investimento metterà i 14 voli giornalieri da JFK a Londra che offriamo in collaborazione con British Airways nello stesso terminal e offrirà ai clienti spazi per premium check-in, nuove lounge comuni e una più ampia varietà di negozi e ristoranti”, ha affermato Robert Isom, President of American. “Aggiungeremo più di 70.000 piedi quadrati ai customer and operational spaces per creare un’esperienza davvero di classe mondiale al JFK”. Inoltre, gli airline team members che alimentano le operazioni del terminal beneficeranno anche di connessioni più strette, più rapide e più facili con l’American’s joint business partner British Airways, grazie ai long-haul aircraft gates situati congiuntamente e ad un baggage system migliorato. I clienti che arrivano a New York godranno della possibilità di collegarsi più comodamente ad altri voli American Airlines e i clienti in partenza da New York otterranno la flessibilità di 14 voli giornalieri per Londra, tutti in partenza dallo stesso terminal. La costruzione dovrebbe essere completata nel 2022. American e British Airways offrono il maggior numero di voli tra JFK e London Heathrow Airport (LHR), oltre a un massimo di 70 voli al giorno per Londra da 26 destinazioni negli Stati Uniti. “Questo è uno sviluppo entusiasmante nel nostro trasferimento al Terminal 8, insieme a American Airlines, nostro Atlantic joint-business partner”, afferma Alex Cruz, British Airways Chairman and CEO.

RYANAR: LE STATISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI PER IL MESE DI DICEMBRE – Ryanair ha reso note oggi le statistiche del servizio clienti per il mese di dicembre, secondo le quali il 91% dei voli di dicembre è arrivato puntuale (in crescita rispetto al dato di dicembre 2018 – 88%) ad eccezione dei ritardi ATC. Ryanair ha reso noti anche i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di dicembre, che dimostrano che l’87% degli oltre 95.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (92%), il servizio a bordo (90%), la scelta di cibo e bevande (83%) e le procedure di imbarco (82%).

AIR FRANCE VOLA VERSO MONACO DA PARIGI ORLY – A partire dal 29 marzo 2020 i clienti di Air France potranno viaggiare a Monaco (Germania) grazie a due voli al giorno da Parigi-Orly. Questi voli saranno operati da aeromobili Embraer 190 con 100 posti. I clienti di Air France possono anche viaggiare a Monaco da Parigi-Charles de Gaulle grazie a 6 voli giornalieri. Con questa nuova rotta, Air France continua a sviluppare la sua rete di medio raggio in partenza da Parigi-Orly, oltre all’offerta esistente in partenza da Parigi-Charles de Gaulle. Dopo Ginevra e Algeri lanciate questo inverno, insieme a Madrid che opererà dal 23 marzo 2020, Monaco di Baviera è la quarta destinazione medio raggio di Air France ad essere servita da Parigi-Orly. Facilmente accessibile e recentemente rinnovato, l’aeroporto di Parigi-Orly offre molti vantaggi oltre a quelli di Parigi-Charles de Gaulle. Facendo affidamento sui suoi due hub principali, Air France soddisfa più ampiamente le aspettative dei suoi clienti, che ora potranno godere di tempi di volo più convenienti. Nel 2020 Air France offrirà 11 nuove rotte. Da Parigi-Charles de Gaulle: Cracovia, Siviglia, Alicante, Malaga, Valencia, Faro, Monrovia. Da Parigi-Orly: Ginevra, Algeri, Madrid e Monaco.

TORNA LA PROMOZIONE “IMBARCO IMMEDIATO” DI CATHAY PACIFIC – Cathay Pacific continua con la sua promozione “Imbarco Immediato”: ogni mese una tentazione diversa per regalarsi un viaggio, approfittando delle speciali tariffe last minute offerte dalla Compagnia di Hong Kong. Dal 7 al 31 gennaio 2020 è possibile prenotare il proprio viaggio nelle più belle destinazioni in Asia, Sud-Est asiatico e Australia, approfittando della promozione “Imbarco Immediato”. Speciali tariffe promozionali consentiranno di viaggiare fino al 30 giugno 2020. Per rendere ancora più facile e veloce la prenotazione, da oggi è disponibile inoltre il pagamento tramite PayPal. Le tariffe s’intendono di andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Le tariffe sono soggette a restrizioni e alla disponibilità dei posti nella classe dedicata all’atto della prenotazione. Si applicano periodi di black-out in base alla destinazione e alla classe di viaggio. Per maggiori dettagli dei termini e condizioni dell’offerta in oggetto visitare cathaypacific.it.

PRATT & WHITNEY: CARROLL LANE NOMINATO PRESIDENT OF COMMERCIAL ENGINES – Pratt & Whitney ha annunciato che Carroll Lane ha assunto il ruolo di President of the company’s Commercial Engines business, riferendo al presidente di Pratt & Whitney Christopher Calio. “Carroll ha una posizione unica per aiutare Commercial Engines a continuare la sua trasformazione”, ha affermato Calio. “Carroll porta una vasta esperienza nell’organizzazione, con una comprensione del settore aerospaziale ed esperienze chiave nella leadership strategica. Non vedo l’ora di lavorare con lui per attuare la strategia a lungo termine di Pratt & Whitney e garantire il rispetto dei nostri impegni nei confronti di clienti, dipendenti e azionisti”. Carroll Lane succede a Calio in questo ruolo. Calio è stato nominato Presidente di Pratt & Whitney lo scorso anno, con data di entrata in vigore il 1° gennaio 2020, succedendo a Bob Leduc, che si è ritirato dall’azienda dopo oltre quarant’anni di servizio. Lane torna in Pratt & Whitney dopo aver guidato le Investor Relations per United Technologies Corporation.

RYANAIR COMUNICA LE EMISSIONI DI CO2 NEL MESE DI DICEMBRE – Ryanair ha pubblicato oggi le statistiche per il mese di dicembre sulle emissioni di CO2, che evidenziano una media di 69g di CO2 per passeggero/km. Kenny Jacobs di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è la compagnia aerea più green d’Europa con la flotta più giovane e i load factor più elevati. Le nostre emissioni di CO2 per passeggero/km sono state ridotte da 82g a 67g nell’ultimo decennio. Siamo lieti di annunciare che la nostra CO2 per pax/km per dicembre è stata di 69g e ci impegniamo a ridurla di un ulteriore 10% a meno di 60g per pax/km entro il 2030”.

#SERVUSWORLD A HOLIDAY FAIR 2020 CON AUSTRIAN AIRLINES – Ogni anno, l’Holiday Fair a metà gennaio attira migliaia di visitatori al Vienna Exhibition Centre. Quest’anno Austrian Airlines sarà di nuovo presente come official airline partner dal 16 al 19 gennaio. Con il motto #ServusWorld, la compagnia aerea presenterà nuove destinazioni e offrirà una serie di attrazioni. Quest’anno si presterà attenzione anche al tema della sostenibilità e alle possibilità di compensazione della CO2 per i passeggeri. Ci saranno offerte speciali direttamente in fiera, nonché online su www.austrian.com e www.austrian.com/holidays. L’attenzione si concentra sulle nuove destinazioni della compagnia aerea: Boston, Roma, Barcellona, Zara, Birmingham, Norimberga e alle nuove Austrian Holidays connections con Kavala e Samos.

ETIHAD AIRWAYS NOMINATA COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE IN MEDIO ORIENTE SECONDO OAG – Etihad Airways è stata classificata come la compagnia aerea più puntuale in Medio Oriente e una delle più puntuali al mondo dal global aviation analytics group OAG. Nel suo Punctuality League rating per il 2019, OAG ha elencato Etihad come unica compagnia aerea mediorientale nella sua Top 20, classificando la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti al 17° posto tra tutti gli operatori full-service e low-cost. OAG ha inoltre classificato Etihad al numero 13 nella sua Top 20 riguardante le Mainline Airlines, composta solo dai principali vettori di linea che effettuano oltre 30.000 voli all’anno. L’On-time performance è definita da OAG come un volo in partenza o in arrivo entro 15 minuti dall’orario previsto, una misura standard all’interno del settore aereo, tenendo conto della vasta gamma di fattori variabili che possono influenzare le operazioni. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer di Etihad Airways, ha affermato: “L’alto posizionamento di Etihad Airways nelle classifiche OAG 2019 dimostra l’impegno della compagnia aerea nel fornire qualità totale e le on-time performance ne sono la parte principale”.