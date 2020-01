Delta Air Lines presenta il futuro del volare al CES 2020

Investimenti in tecnologia digitale, robotica e intelligenza artificiale, ma anche in difesa dell’ambiente e per la parità di genere. Al CES 2020 in corso a Las Vegas, Delta Air Lines presenta questa settimana progetti e realizzazioni che la rendono una delle compagnie aeree più innovative al mondo.

Assistenza dedicata con il concierge digitale

Un vero e proprio concierge digitale che anticipa i bisogni dei clienti, propone offerte convenienti e rilascia notifiche: così evolverà Fly Delta, l’app della compagnia che già oggi permette ai passeggeri di visualizzare la propria carta di imbarco, tracciare il bagaglio e scaricare le mappe degli aeroporti principali. “Invece di controllare una app per il traffico, un’altra per il parcheggio in aeroporto e una terza per i tempi di attesa ai controlli di sicurezza Delta sta costruendo la possibilità di semplificare il viaggio aiutando i passeggeri a gestire tutto”, ha spiegato Ed Bastian, CEO di Delta Air Lines nei suoi keynote di apertura al CES 2020, menzionando anche la partnership con Lyft – società di ridesharing diffusa negli Stati Uniti – che permetterà ai passeggeri di prenotare le corse da e per l’aeroporto e di guadagnare al tempo stesso miglia Sky Miles. Alla fine del mese, inoltre, in Fly Delta verranno lanciate le code virtuali, per avvisare i passeggeri di quando il loro posto – non solo il loro volo – sta per essere imbarcato.

Contenuti di intrattenimento veloci e senza soluzione di continuità

L’offerta di intrattenimento a bordo è un fattore fondamentale per i passeggeri Delta. Per questo la compagnia – che già offre il numero più alto di schermi a poltrona nei cieli ed è stata pioniera per lo streaming e la messaggistica gratuiti durante il volo – sta raddoppiando l’intrattenimento a bordo, grazie ai partner e alla start up di sua proprietà Delta Flight Products. Per facilitare l’uso dei contenuti multimediali Delta sta studiando un innovativo sistema wireless IF, primo nel settore, costruito sulla base di un’architettura moderna e flessibile che facilita l’aggiunta di nuove funzionalità e caratteristiche sulla piattaforma in meno tempo. Nuove funzionalità in fase di test sono anche i comandi “raccomandata per voi” – che fornirà una proposta di consigli accurati basati su quanto il passeggero ha visionato in precedenza – “non disturbare” o “svegliatemi per il servizio pasti” per i passeggeri di Main Cabin su selezionate tratte di lungo raggio.

La Parallel Reality per muoversi in aeroporto

Messaggi in aeroporto, personalizzati per ogni singolo passeggero: è questa la prima esperienza di PARALLEL REALITY in arrivo a metà del 2020 per i passeggeri in partenza da Detroit, studiata in collaborazione con Misapplied Sciences. Questa nuova tecnologia “opt-in” consentirà a più passeggeri di vedere su un unico schermo digitale contenuti personalizzati unicamente sul loro viaggio – esattamente nello stesso momento e nella loro lingua preferita.

Il Machine Learning applicato all’arte del volare

Delta sta applicando l’apprendimento automatico guidato dall’intelligenza artificiale alla scienza delle decisioni su una scala mai adottata prima da una compagnia aerea: una piattaforma che analizza milioni di dati operativi – dalle posizioni dei velivoli alle restrizioni degli equipaggi di volo fino alle condizioni aeroportuali – per creare scenari ipotetici che aiutino i professionisti Delta a prendere decisioni difficili prima, durante e dopo problematiche di ampia portata, come il rigido clima invernale o un’eruzione vulcanica.

Un esoscheletro robotico per i lavori pesanti del futuro

Il personale Delta frontline collabora con Sarcos per testare i potenziali utilizzi in ambito lavorativo del primo esoscheletro robotico full-body al mondo, alimentato e non collegato, pensato per aumentare la forza e la sicurezza dei dipendenti. I potenziali utilizzi in Delta potrebbero includere la movimentazione di merci nei magazzini Delta Cargo, lo spostamento di componenti per la manutenzione presso Delta TechOps o il sollevamento di macchinari pesanti e parti di attrezzature per il supporto a terra.

In favore della sostenibilità ambientale

I passeggeri Delta Air Lines che si recano al CES 2020 volano a emissioni zero: per compensare le emissioni prodotte dai suoi voli per e da Las Vegas durante la settimana del 6 gennaio, Delta ha deciso di investire in progetti specifici legati all’obiettivo “Global Goal Live” della campagna “Possible Dream” sviluppata nel corso dell’interno anno, che cerca di colmare il divario nelle risorse di 350 miliardi di dollari nei 59 paesi più poveri del mondo, necessarie per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni.

Più rappresentanza femminile nei settori tecnologici

Più eguaglianza di genere nei settori tecnologici e ingegneristici: Delta ha annunciato una nuova collaborazione con la Society of Women Engineers e Girls Who Code, con l’obiettivo di promuovere la diversità, creare equità e aumentare la rappresentanza di genere in ambito scientifico, tecnologico, scientifico e matematico. Le partnership sono volte a rimuovere supportare le assunzioni e sostenere programmi comunitari.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)