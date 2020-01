News Brevi – 08.01.2020

AMERICAN AIRLINES E’ LA PRIMA COMPAGNIA AEREA A TESTARE IL GOOGLE ASSISTANT INTERPRETER MODE – American Airlines sta usando la tecnologia per rimuovere uno degli stress del viaggio per i clienti di lingua straniera, essendo la prima compagnia aerea a introdurre la Google Assistant’s interpreter mode technology nelle sue airport lounges. American ha iniziato a testare la nuova tecnologia la scorsa settimana nelle Admirals Club lounges al Los Angeles International Airport (LAX). Con la possibilità di tradurre in tempo reale, l’interpreter mode dell’Assistente aiuterà i membri del Premium Customer Service team a fornire un servizio più personalizzato ai clienti. In esecuzione su Google Nest Hub, la modalità interprete verrà utilizzata per assistere i clienti solo quando un membro del team multilingue non è disponibile. Il dispositivo può tradurre 29 lingue, tra cui arabo, francese, tedesco, giapponese, russo, spagnolo e vietnamita. Google e American hanno annunciato la loro partnership al CES di quest’anno.

AER LINGUS COLLEGA BRINDISI A BOSTON E NEW YORK – Aer Lingus arricchisce la sua programmazione estiva 2020. Oltre alle nuove rotte che collegheranno Dublino alle città italiane di Brindisi e di Alghero e l’aeroporto di Shannon a Parigi e Barcellona, la compagnia collegherà Brindisi, via Dublino, alle città americane di Boston e New York e Dublino all’Isola di Rodi, a partire da maggio 2020. Le tratte verso l’aeroporto di Boston e di New York saranno operative 2 volte alla settimana dal 23 maggio sino al mese di settembre 2020. Attualmente la compagnia offre tariffe per Boston a partire da €259 (economy) e da €899 (business) e tariffe per New York a partire da €239 (economy) e da €899 (business), per viaggiare dal 1°aprile al 15 giugno 2020. Le tariffe in promozione sono acquistabili entro martedì 21 gennaio direttamente sul sito della compagnia aerlingus.com. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità. Presso l’aeroporto di Dublino, i passeggeri che volano verso gli Stati Uniti possono beneficiare del servizio doganale statunitense che consente di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress di doverle effettuare all’arrivo.