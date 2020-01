Boeing: Roll-Out del primo Space Launch System Core Stage

Boeing ha consegnato il core stage del primo Space Launch System (SLS) deep space exploration rocket della NASA, spostandolo dalla NASA Michoud Assembly Facility a New Orleans.

L’evento segna la prima volta che un rocket stage completo viene spedito da Michoud dalla fine del programma Apollo. SLS Core Stage 1 è il più grande single rocket stage mai costruito dalla NASA e dai suoi partner del settore.

L’implementazione segue diverse settimane di test finali e check-out dopo la dichiarazione della NASA “core stage complete” il 9 dicembre a Michoud.

La NASA trasporterà l’SLS core stage al suo Stennis Space Center a Bay St. Louis, Mississippi, nei prossimi giorni per i “Green Run” hot-fire engine tests entro la fine dell’anno. Dopo l’ispezione e il refurbishment per il lancio, lo stage si sposterà al Kennedy Space Center in Florida. Qui, il core stage sarà integrato con l’Interim Cryogenic Upper Stage (ICPS) e la NASA Orion spacecraft, per la uncrewed Artemis I mission intorno alla luna, il primo lancio di un human-rated spacecraft sulla Luna dall’Apollo 17 nel 1972.

“Il team Boeing SLS ha lavorato fianco a fianco con la NASA e i nostri partner fornitori per affrontare molteplici sfide con ingegnosità e perseveranza, mantenendo la sicurezza e la qualità all’avanguardia”, ha dichiarato John Shannon, Boeing SLS vice president and program manager.

SLS è il razzo più potente del mondo, evolvibile e costruito per trasportare astronauti e merci più lontano e più velocemente di qualsiasi altro razzo nella storia. Le sue capacità permetteranno missioni scientifiche sulla Luna, su Marte e oltre, nell’ambito del programma Artemis della NASA.

“Stiamo applicando ciò che abbiamo appreso dallo sviluppo del primo core stage per accelerare il lavoro sui core stage 2 e 3, già in produzione a Michoud, nonché sull’Exploration Upper Stage che alimenterà le missioni Artemis più ambiziose della NASA”, ha affermato Shannon.

