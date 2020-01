News Brevi – 09.01.2020

SCANDINAVIAN AIRLINES: PASSEGGERI IN AUMENTO A DICEMBRE 2019 – SAS a dicembre 2019 ha trasportato 1.962.000 passeggeri (+2,1%), con un load factor pari a 71,1% (+1,2 punti percentuali). La capacità totale in ASK nel mese è aumentata dello 0,9%, mentre il traffico in RPK è aumentato del 2,6%. “È incoraggiante che un maggior numero di clienti scelga di viaggiare con SAS, consentendoci di rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato scandinavo. A dicembre, il primo degli otto Airbus A350 è entrato nella nostra flotta e siamo lieti che i nostri viaggiatori a breve sperimentino l’aereo a lungo raggio più moderno ed efficiente in termini di consumi. Con l’A350 riduciamo le emissioni di carbonio fino al 30% e il rumore di circa il 40% rispetto al velivolo che sostituisce. Insieme alla nuova livrea, l’A350 è il simbolo di un futuro più sostenibile e competitivo per SAS”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

IAG: IL TRAFFICO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 – IAG ha pubblicato le statistiche di traffico relative al mese di dicembre 2019. Il traffico del Gruppo IAG nel mese di dicembre 2019, misurato in Revenue Passenger Kilometres, è aumentato del 6,4% rispetto a dicembre 2018. La capacità del Gruppo, misurata in Available Seat Kilometres, è aumentata del 2,0%. In totale, nel mese di dicembre 2019, il Gruppo ha trasportato 8.747.000 passeggeri (+5,5%), con un Load Factor pari all’83,9% (+3,5 punti percentuali). Il 17 dicembre British Airways ha firmato un joint business agreement con China Southern Airlines. Ciò andrà a beneficio dei clienti, aggiungendo più destinazioni tra il Regno Unito e la Cina, con una maggiore scelta di voli e maggiori vantaggi per i frequent flyer.

AIR FRANCE-KLM: IL TRAFFICO DEL MESE DI DICEMBRE 2019 – Nel mese di dicembre 2019 il Gruppo Air France-KLM ha trasportato 6.878.000 passeggeri (+1,4% rispetto a dicembre 2018), con un load factor pari a 86,2% (+0,7 punti percentuali). Il traffico in RPK è in aumento del 4,0%, mentre la capacità in ASK è aumentata del 3,2%. Transavia ha trasportato 868.000 passeggeri (-3,1%), con un load factor pari all’89% (+0,5 punti percentuali). Il totale attività passeggeri del Gruppo vede 7.746.000 passeggeri trasportati (+0,8%), con un load factor che si attesta a 86,4% (+0,7 punti percentuali).

AMADEUS E AIR INDIA SOTTOSCRIVONO UN NUOVO ACCORDO DI DISTRIBUZIONE – Negli ultimi anni la travel industry in India sta attraversando un periodo di trasformazione senza precedenti. Tenuto conto di questa premessa, Amadeus e Air India annunciano che d’ora in poi la compagnia aerea potrà utilizzare le migliori tecnologie disponibili grazie all’accordo che segna l’entrata di Air India in Amadeus Selling Platform, consentendo quindi di accedere alla comunità di agenti di viaggio più grande ed eterogenea del mondo. Gli operatori di viaggio in India avranno accesso esclusivamente a tutti i contenuti internazionali della compagnia aerea, mentre quelli di tutto il mondo potranno prenotare i contenuti locali e internazionali di Air India. Amadeus ha firmato diversi accordi strategici in India negli ultimi mesi: Air India è l’ultima di una lunga lista di altre compagnie aeree, come Spice Jet e Vistara; inoltre, sia Indigo che Go Air hanno sottoscritto degli accordi per una fornitura IT con Navitaire, una società Amadeus.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP PER LA NUOVA ETIHAD ARENA – Etihad Airways ha concluso oggi una partnership con Miral per i diritti esclusivi di denominazione della Yas Bay Arena. Come parte dell’accordo, la sede di intrattenimento indoor polivalente, unica nel suo genere, di Abu Dhabi sarà ufficialmente chiamata Etihad Arena. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha commentato: “È un onore collaborare in questa joint venture, che promuoverà ulteriormente Abu Dhabi e Yas Island come hub per l’intrattenimento, il turismo e la cultura. L’Etihad Arena completa la nostra presenza globale in numerosi luoghi di sport e divertimento, come ad esempio l’Etihad Stadium di Manchester, sede del Manchester City Football Club”.

QATAR AIRWAYS SPONSOR DI SHOP QATAR – Qatar Airways è Official Airline Partner e sponsor della quarta edizione dello Shop Qatar festival, attualmente in corso fino al 31 gennaio 2020 in vari centri commerciali di Doha. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive e segretario generale di QNTC, ha dichiarato: “In qualità di vettore nazionale dello stato del Qatar, siamo impegnati a continuare a promuovere Doha come stopover destination e Shop Qatar è il primo di una serie di grandi eventi che si terranno nel 2020″.