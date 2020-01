Qatar Airways partecipa al Kuwait Aviation Show 2020

Qatar Airways annuncia la sua partecipazione al Kuwait Aviation Show 2020, dove esporrà il suo Airbus A350-1000, dotato del sedile di Business Class Qsuite, e il private jet Gulfstream G500 della flotta di Qatar Executive.

Lo show si svolgerà dal 15 al 18 gennaio 2020.

Il Kuwait Aviation Show 2020 è un’importante piattaforma per le compagnie aeree regionali e internazional, dove possono mostrare i loro ultimi prodotti e servizi. L’evento inizierà il nuovo anno per l’industria, con oltre 300 espositori, 60 aeromobili in mostra, 15.000 visitatori commerciali e 60.000 visitatori pubblici attesi.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di partecipare alla seconda edizione del Kuwait Aviation Show, che attira migliaia di visitatori dal settore dell’aviazione. Nell’edizione di quest’anno i nostri Airbus A350-1000 e Gulfstream G500 saranno in mostra ai visitatori internazionali, a dimostrazione del nostro impegno per garantire il miglior servizio ai nostri passeggeri. Il Qatar e il Kuwait godono di forti relazioni e di una cooperazione bilaterale a tutti i livelli. La domanda per i nostri voli tra Doha e Kuwait City continua a crescere e ora effettuiamo 84 voli settimanali tra l’Hamad International Airport e il Kuwait International Airport”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)