Boeing raccomanda il simulator training per il 737 MAX

Boeing sta raccomandando il 737 MAX simulator training in aggiunta al computer based training per tutti MAX pilots, prima del ritorno in servizio del 737 MAX.

“Questa raccomandazione tiene conto del nostro costante impegno per un ritorno sicuro in servizio, nonché delle modifiche al velivolo e dei risultati dei test. La determinazione finale verrà stabilita dai regolatori”, afferma Boeing.

“La sicurezza è la massima priorità di Boeing”, ha dichiarato Greg Smith, interim Boeing CEO. “La fiducia del pubblico, dei clienti e delle parti interessate nel 737 MAX è di fondamentale importanza per noi e con tale attenzione Boeing ha deciso di raccomandare il MAX simulator training combinato con il computer-based training per tutti i piloti prima di restituire il MAX in sicurezza al servizio”.

(Ufficio Stampa Boeing)