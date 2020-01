Lufthansa: nove Airbus A320neo saranno basati a Monaco nel 2020

L’Airbus A320neo Lufthansa opera ora da Monaco. Dall’inizio dell’anno, quattro aeromobili A320neo sono in servizio presso l’hub di Monaco. Un nuovo Airbus arriverà a Monaco alla fine di gennaio e un altro seguirà a febbraio. Il piano prevede che la flotta A320neo a Monaco raggiunga i nove aeromobili entro la fine del 2020.

“D’ora in poi, l’Airbus A320neo sarà ancora più silenzioso e rispettoso dell’ambiente sulle rotte a corto e medio raggio. Gli aeromobili sono il complemento perfetto per la nostra A350 long-haul fleet all’avanguardia, che vola anch’essa in modo efficiente e silenzioso da Monaco. Stiamo investendo molti miliardi di euro negli ultimi aeromobili e ci stiamo quindi assumendo la responsabilità per un aviazione sostenibile”, afferma Wilken Bormann, CEO Lufthansa Hub Munich.

L’aeromobile di ultima generazione è dotato di motori ulteriormente sviluppati e aerodinamica migliorata, che consentono una significativa riduzione del rumore e delle emissioni di CO2. L’Airbus A320neo consuma circa il 20% in meno di carburante per passeggero rispetto ai modelli comparabili. Inoltre, il noise contour di un A320neo in partenza è solo la metà di quello di un Airbus A320. Tutti gli A320neo saranno dotati di nuovi vortex generators, che riducono anche il rumore. L’A320neo offre quindi un contributo significativo alla riduzione attiva del rumore.

Lufthansa Group ha ordinato un totale di 149 neo aircraft, che saranno consegnati entro il 2025.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Photo Credits: Lufthansa)