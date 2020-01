Delta annuncia i risultati del trimestre di dicembre e dell’intero anno

Delta Air Lines ha riportato oggi i risultati finanziari per il trimestre chiuso a dicembre e per l’intero anno 2019.

Per il trimestre chiuso a dicembre, la compagnia ha riportato un adjusted earnings per share di $1,70, con un incremento del 31% anno su anno. Il risultato è sopra la guidance da $1,20 a $1,50 grazie a entrate più forti e a spese per carburante inferiori. I ricavi totali sono pari a $11,4 miliardi, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente

Total unit revenue (TRASM), adjusted, aumentati del 2,4%, superiori alle aspettative grazie alla forte domanda di viaggi durante le vacanze. Non-fuel operating expense on a unit basis (CASM-Ex) in aumento del 4,4%, in linea con le aspettative della compagnia.

Riguardo l’intero anno, l’adjusted earnings per share è pari a $7.31, con un incremento del 30% anno su anno. I ricavi totali sono saliti a $47 miliardi, in crescita del 7,5%. Le spese totali sono aumentate del 3,9% con CASM-Ex in aumento del 2%, in linea con la guidance della compagnia e gli obiettivi di costo a lungo termine.

I 90.000 dipendenti di Delta condivideranno un record di $1,6 miliardi di profitti per la compartecipazione agli utili il 14 febbraio. Generati $8,4 miliardi di operating cash flow e $4,2 miliardi di free cash flow.

“Il 2019 è stato un anno davvero eccezionale su tutti i fronti: il migliore nella storia di Delta a livello operativo, finanziario e per i nostri clienti. Le nostre persone e il loro impegno nel fornire ai nostri 200 milioni di clienti le migliori esperienze di viaggio sono le basi del nostro successo. Sono lieto di riconoscere la loro eccezionale performance con un record di 1,6 miliardi di dollari in termini di compartecipazione agli utili per il 2019”, ha affermato Ed Bastian, Delta’s chief executive officer. “Mentre entriamo nel 2020, la domanda di viaggi è in crescita e le preferenze del nostro brand stanno crescendo, posizionando Delta per offrire un altro anno di risultati positivi, tra cui un utile per azione compreso tra $6,75 e $ 7,75”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)