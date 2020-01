Ryanair lancia la nuova rotta Bergamo-Mykonos per l’Estate 2020

Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta che, a partire da luglio, collegherà Bergamo a Mykonos, in Grecia, con un servizio bisettimanale, nell’ambito della programmazione estiva 2020.

Ryanair ha inoltre annunciato ulteriori voli diretti in Grecia su rotte preesistenti: da Bologna ad Heraklion, con un servizio bisettimanale, e da Napoli a Rodi, con tre frequenze a settimana.

I passeggeri in partenza dall’Italia possono ora prenotare le loro vacanze estive in Grecia fino ad ottobre 2020.

Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che collegherà Bergamo e Mykonos, con un servizio bisettimanale, ed ulteriori voli che si baseranno su due rotte preesistenti per la Grecia, nell’ambito della nostra programmazione estiva 2020. Con un totale di oltre 500 rotte, la programmazione estiva porterà 43,2 milioni di clienti all’anno, supportando oltre 32.400 posti di lavoro nei 29 aeroporti italiani di Ryanair. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale sul nostro network europeo a partire da soli 14,99 Euro, per viaggiare a partire da oggi fino alla fine di marzo, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì 17 gennaio. Invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

(Ufficio Stampa Ryanair)