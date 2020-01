News Brevi – 17.01.2020

CON FINNAIR TARIFFE SPECIALI PER VOLARE IN ASIA – Finnair offre tariffe speciali sia per la Cina sia per altre destinazioni asiatiche come ad esempio Bangkok, Seoul, Singapore. Nella stagione estiva 2020 Finnair opererà tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) verso Busan in Corea del Sud a partire dal 30 marzo 2020. Finnair sarà l’unica compagnia aerea a collegare l’Europa con la seconda città più grande (vanta più di 3,5 milioni di abitanti) della Corea del Sud. Per i prossimi mesi, Finnair offre tariffe promozionali – acquistabili fino al 27 gennaio – che permettono di volare in Cina e in Asia già dal 27 gennaio fino al 25 novembre 2020. Per maggiori dettagli sulle condizioni, le destinazioni e sui periodi di viaggio visitare il sito www.finnair.it. Tariffe tasse incluse, soggette a restrizioni e disponibilità, posti limitati. La compagnia si riserva di modificare i termini dell’offerta senza preavviso.

SAS NOMINA IL NUOVO CIO – SAS annuncia che Charlotte Svensson è stata nominata nuova Executive vice president and Chief Information Officer (CIO) dal 1° febbraio 2020. Charlotte Svensson succederà a Mattias Forsberg, che in ottobre ha annunciato che lascerà SAS per una nuova posizione come CIO a Svenska Handelsbanken. “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Charlotte in SAS. In SAS, ci impegniamo costantemente per innovare e andare avanti. L’ampia esperienza di Charlotte nella creazione di valore aziendale attraverso la trasformazione digitale insieme alle sue capacità di leadership sarà un grande vantaggio per noi in futuro”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS. “Non vedo l’ora di unirmi a SAS, dove mi concentrerò sulla creazione di valore aziendale attraverso il costante miglioramento del customer value e la creazione di attrito zero per gli utenti IT interni ed esterni. Insieme al mio team continueremo la trasformazione digitale di SAS al fine di rispondere alle esigenze future e diventare una vera compagnia aerea digitale”, afferma Charlotte Svensson.

EUROWINGS HA VOLATO IN ORARIO NEL 2019 – Eurowings è stata una delle compagnie aeree più puntuali e affidabili in Europa nel 2019. La seconda più grande compagnia aerea tedesca ha portato l’83% dei suoi ospiti alle loro destinazioni in tempo lo scorso anno, migliorando quindi la quota di voli puntuali del 9% rispetto al 2018. Inoltre, Eurowings è stata ancora più puntuale nel 2019 rispetto al 2017. Negli aeroporti di Colonia e Düsseldorf, Eurowings non solo ha migliorato la sua puntualità nel 2019 rispettivamente del 12% e 10% rispetto all’anno precedente, ma è stata anche significativamente più puntuale rispetto ai suoi concorrenti. Ciò è confermato dai dati del portale indipendente Official Airline Guide (OAG). Con una puntualità record di circa il 90% alla fine dell’anno (89% a dicembre, 93% a novembre), la compagnia aerea conferma una tendenza che continua da mesi. Le eccellenti performance sono dovute a numerose misure con cui Eurowings garantisce una maggiore puntualità e stabilità nelle operazioni di volo dalla fine del 2018. “Abbiamo mantenuto la nostra parola e l’anno scorso abbiamo nuovamente offerto ai nostri clienti operazioni di volo puntuali e affidabili, proprio come si aspettano giustamente da noi. Per raggiungere questo obiettivo, non solo abbiamo affrontato e migliorato tutto ciò che possiamo influenzare come compagnia aerea con i nostri team, ma anche compensato i deficit dei partner di sistema”, afferma Michael Knitter, Chief Operations Officer di Eurowings. “Continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo nel 2020. Dopo tutto, la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra più grande motivazione”.

AUSTRIAN AIRLINES TRA LE 10 COMPAGNIE PIU’ PUNTUALI IN EUROPA NEL 2019 – Nel 2019 Austrian Airlines è stata di nuovo tra le compagnie aeree più puntuali in Europa. Ciò è confermato da uno studio recentemente pubblicato da Cirium. Il 79% di tutti gli arrivi è stato puntuale. Ciò significa il raggiungimento del 10° posto in classifica tra le compagnie aeree più puntuali in Europa. “Sono lieto che siamo di nuovo tra le compagnie aeree più puntuali in Europa. Tuttavia, vi sono ancora margini di miglioramento”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. Per aumentare la puntualità sono già state adottate varie misure. Nell’estate del 2019 erano disponibili due aerei di riserva. Inoltre, Austrian Airlines e l’Aeroporto di Vienna hanno sviluppato vari miglioramenti per una maggiore puntualità. In questo modo, un aereo può essere reso operativo di nuovo più rapidamente, il che ha portato a notevoli miglioramenti.

NUOVA NOMINA PER AIRBUS HELICOPTERS – Laurence Petiard è stata nominata Head of External Communications for Airbus Helicopters, da gennaio 2020. In questo nuovo ruolo, avrà il compito di coordinare le relazioni con i media di Airbus Helicopters, il web e le attività sui social media. Laurence ha lavorato negli ultimi cinque anni nell’Airbus Helicopters media relations department, dove era responsabile delle external communications per una varietà di civil and military helicopter programmes, fungendo anche da principale contatto per i media francesi, tra gli altri. Collabora con l’azienda dal 2005 in vari ruoli di project management, tra cui quattro anni e mezzo con l’H160 programme team. Come nuovo Head of External Communications di Airbus Helicopters, Laurence subentra a Guillaume Steuer, nominato Head of External Communications di Airbus alla fine del 2019.

AUSTRIAN AIRLINES: NUOVI MODELLI CON NEW DESIGN SUL PORTALE DI MERCHANDISE PORTAL JETSHOP – Austrian Airlines ha presentato il suo nuovo merchandise portal jetshop.austrian.com nell’autunno del 2019. Sul portale è possibile acquistare valigie, scarpe da ginnastica, borse retrò e molti altri articoli con il design Austrian Airlines. Ora l’offerta è stata ampliata per includere nuovi modelli di aeromobili del produttore Limox. Questi modelli di aeroplani sono molto dettagliati, portano l’ultimo brand Austrian Airlines e vengono consegnati con un cavalletto metallico stabile. La compagnia aerea austriaca offre ora in vendita due modelli di aeromobili Airbus A320 e due modelli di aeromobili Boeing 777. I clienti Miles & More possono anche pagare i nuovi modelli sul portale di merchandising Jetshop utilizzando le loro miglia.

ANA A SOSTEGNO DELL’AUSTRALIA – ANA HOLDINGS INC. sta facendo una donazione all’Australian Red Crossblank per sostenere i suoi sforzi di soccorso in seguito agli incendi che hanno devastato gran parte del paese. Inoltre, una parte delle vendite degli ANA travel packages sarà donata ad altre organizzazioni umanitarie. Inoltre, una casella di donazione sarà collocata presso gli sportelli check-in ANA negli aeroporti internazionali di Perth e Sydney, offrendo ai passeggeri l’opportunità di contribuire al fondo di soccorso ANA e ai fondi che sono attualmente raccolti dai dipendenti ANA fino alla fine di febbraio 2020 e che saranno donati a Wires.

COMMERCIAL PARTNERSHIP TRA ANA E VIRGIN AUSTRALIA – All Nippon Airways (ANA) e Virgin Australia hanno annunciato oggi che i due vettori hanno firmato un accordo di partnership per migliorare la connettività tra Giappone e Australia. Secondo i termini del loro accordo, ANA e Virgin Australia implementeranno voli in codeshare all’interno del Giappone e dell’Australia e introdurranno vantaggi reciproci per i frequent flyer. La partnership aumenterà la convenienza e il comfort per i passeggeri che viaggiano tra l’Australia e il Giappone e aumenterà la loro capacità di esplorare entrambi i paesi. L’annuncio del nuovo accordo in codeshare arriva quando ANA espande la sua presenza in Australia con il lancio del suo nuovo servizio tra Tokyo Narita e Perth a settembre 2019 e i piani per aumentare la frequenza dei suoi voli tra Tokyo Haneda e Sydney nell’estate 2020. Virgin Australia ha appena iniziato a vendere i suoi nuovi voli tra Tokyo Haneda e Brisbane. A partire dal 30 gennaio, ANA e Virgin Australia inizieranno la condivisione del codice su sei rotte all’interno dell’Australia, consentendo ai clienti ANA di viaggiare senza problemi tra: Sydney e Brisbane, Sydney e Melbourne, Sydney e Cairns, Sydney e Canberra, Sydney e Gold Coast, Sydney e Adelaide

IAG RIMUOVE IL LIMITE SUGLI AZIONISTI NON UE – L’11 febbraio 2019, il registro delle azioni di International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) ha mostrato che la proprietà delle azioni emesse da IAG da parte di soggetti rilevanti non appartenenti all’UE aveva raggiunto il 47,5%. Il Board di IAG decise in quel momento che era necessario specificare un numero aggregato massimo di Relevant Non-EU Shares. Il 17 gennaio 2020, il registro delle azioni di IAG mostra che la proprietà delle azioni emesse da IAG da parte di Relevant Non-EU Persons è del 39,5%. Di conseguenza, il massimo consentito viene rimosso con effetto immediato. Eventuali comunicazioni in sospeso relative alle azioni interessate sono considerate ritirate e non avranno ulteriori effetti. Il Board di IAG continuerà a monitorare il Relevant Non-EU Persons ownership level. Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto di IAG, il Board è autorizzato a reimporre il massimo consentito in qualsiasi momento, se necessario.

NUOVO VOLO DOMESTICO PER QANTAS – Qantas renderà ancora più semplice il viaggio verso Byron Bay e la costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, con il lancio di voli da Sydney a Ballina per la prima volta in 15 anni, dal 29 marzo 2020, aggiungendo oltre 36.000 posti sulla rotta ogni anno. I nuovi voli si aggiungono ai servizi di Jetstar per Ballina, con la compagnia low cost che opera voli diretti da Sydney e Melbourne. I voli saranno operati da un Q300 con 50 posti. Ballina è la dodicesima destinazione di Qantas nel Nuovo Galles del Sud dopo Sydney, Albury, Armidale, Coffs Harbour, Dubbo, Lord Howe Island, Moree, Newcastle, Port Macquarie, Tamworth e Wagga Wagga.