I motori Pratt & Whitney equipaggiano l’entrata in servizio dell’Air Canada A220

Pratt & Whitney, insieme ad Airbus e Air Canada, ha celebrato l’entrata in servizio del primo A220 di Air Canada dotato di motori Pratt & Whitney GTF.

L’evento è stato commemorato con una cerimonia presso la sede di Air Canada a Montreal con presenti rappresentanti di Air Canada, Airbus, Pratt & Whitney e del governo. Questa entrata in servizio segna un’importante pietra miliare per Air Canada, in quanto diventa il primo operatore A220 basato in Canada.

L’assemblaggio finale dei motori PW1500G di Pratt & Whitney, che equipaggiano l’A220, è completato in Canada.

Air Canada, fondata nel 1937, ha in ordine 45 aeromobili A220 con motori GTF. La compagnia aerea attualmente opera 12 Boeing 767 alimentati dai motori Pratt & Whitney PW4000.

“Oggi è un giorno speciale, che si aggiunge alla ricca storia tra Pratt & Whitney e Air Canada. L’entrata in servizio del primo A220 della compagnia rappresenta un’opportunità per espandere i route networks e la capacità di offrire ai passeggeri un’esperienza di volo più tranquilla e più confortevole”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer at Pratt & Whitney. “Rimaniamo impegnati a sostenere la crescita dell’aviazione in Canada e siamo orgogliosi di lavorare con Air Canada sin dalla loro istituzione più di 80 anni fa”.

L’A220, dotato esclusivamente di motori GTF, offre un miglioramento double-digit dei costi operativi rispetto agli aeromobili di generazione attuale. È il 20% più efficiente in termini di consumi, offre una riduzione del 75% della noise footprint e NOx emissions inferiori del 50% rispetto al regolamento ICAO CAEP 6.

